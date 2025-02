Volkswagen Transporter, l’icona dei veicoli commerciali si evolve offrendo più tecnologia e versatilità

ATENE – Volkswagen Veicoli Commerciali ha presentato il nuovo Transporter, un modello che porta avanti una tradizione iniziata esattamente 75 anni fa con il leggendario “Bulli”. La settima generazione segna un punto di svolta per la gamma, con un design rinnovato, una capacità di carico incrementata, nuove motorizzazioni, maggiore efficienza e una dotazione tecnologica al passo con i tempi. Il nuovo Transporter si affianca a Multivan, California e ID. Buzz per completare la gamma “T” di Volkswagen, che oggi rappresenta la soluzione più moderna e versatile per il trasporto merci e passeggeri.

Esteticamente, il nuovo Transporter rimane fedele al DNA stilistico della famiglia dei veicoli commerciali Volkswagen, ma introduce una serie di innovazioni che lo rendono più moderno ed efficiente. Il frontale richiama le generazioni precedenti con una calandra ben definita e gruppi ottici a LED dal design affilato, che possono essere aggiornati alla tecnologia IQ.LIGHT con fari Matrix LED.

Realizzato sulla piattaforma condivisa con il Ford Transit Custom, il Transporter T7 è più grande del suo predecessore offrendo maggior spazio di carico. Nella versione base è lungo 5.050 mm, con un incremento di 146 mm rispetto al T6.1, mentre la larghezza è ora di 2.032 mm. Il passo corto è stato aumentato a 3.100 mm, mentre la versione a passo lungo misura 3.500 mm, con una lunghezza complessiva di 5.450 mm​. Visto le dimensioni più importanti, a beneficiarne è soprattuto la capacità di carico. Il vano, nella versione standard, offre una capacità fino a 5,8 m³, mentre la variante con passo lungo e tetto alto arriva addirittura a 9,0 m³. Inoltre, il Transporter può ora ospitare fino a tre europallet.

Volkswagen offre il nuovo Transporter in diverse varianti di carrozzeria per rispondere alle più svariate esigenze professionali. Il furgone standard è disponibile nella versione a due o tre posti e con pareti laterali chiuse o vetrate. Il Transporter Kombi, invece, è pensato per il trasporto misto di persone e merci, con disponibilità fino a nove posti. La gamma include anche il Transporter con cassone fisso e doppia cabina, ideale per l'uso in cantieri e trasporti specializzati​. Inoltre c’è la possibilità di personalizzare l'interno del veicolo con una serie di equipaggiamenti opzionali come, ad esempio, le prese da 230 V.

L'abitacolo del nuovo Transporter è stato completamente ripensato per offrire un ambiente di lavoro più moderno e funzionale, anche grazie a numerosi vani e scompartimenti nella cabina. Il cruscotto presenta un display digitale da 12” affiancato da un touch screen da 13” per l’infotainment, dove non manca la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a un modulo 5G per gli aggiornamenti software.

Tra le dotazioni tecnologiche di serie figurano il freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold, il sistema di mantenimento della corsia Lane Assist, il cruise control adattivo, la frenata automatica di emergenza Front Assist e il riconoscimento della segnaletica stradale. Un'ulteriore novità è lo specchietto retrovisore digitale, disponibile come optional, che garantisce una visibilità ottimale anche quando il vano di carico è completamente pieno​.

Il nuovo Transporter è disponibile con una gamma di propulsori completamente rinnovata. Si parte dal 4 cilindri turbodiesel TDI da 2.0 litri con tre tagli di potenza da 110, 150 e 170 CV. La prima versione meno potente è abbinata a un cambio manuale a 6 marce, mentre le due più performanti dispongono di un cambio automatico a 8 rapporti, con possibilità di trazione integrale 4MOTION​. Non manca la versione completamente elettrica, ideale per l’uso prettamente cittadino. L’e-Transporter è disponibile con tre tagli di potenza da 136, 218 e 286 CV e una batteria con capacità netta di 64 kWh che garantisce fino a 357 km di autonomia. Infine, a inizio 2016, arriverà anche la versione ibrida plug-in che combina il benzina da 2,5 litri al motore elettrico per un totale di 232 CV e la possibilità di percorrere oltre 60 km a emissioni zero.

La capacità di carico è stata incrementata e parte da 1.038 kg, per la versione elettrica, fino ad arrivare a 1.326 kg per la variante diesel. Ugualmente il Transporter T7 offre una maggior capacità di traino che oscilla dalle 2,3 tonnellate per la motorizzazione elettrica, fino a raggiungere le 2,8 tonnellate per la versione spinta dal propulsore turbodiesel.

Grazie alla nuova piattaforma e alla maggiore efficienza del telaio, il nuovo Transporter offre una dinamica di guida migliorata. Abbiamo avuto l’occasione di provare sia la versione turbodiesel TDI che la variante elettrica del furgone Volkswagen sulle strade della costa greca a sud di Atene. Saliti a bordo si è subito potuto apprezzare una posizone di guida più bassa e leggermente più distesa. A migliorare è anche l’ergonomia riducendo, così, l’affaticamento muscolare in caso di guida prolungata.

Il Transporter turbodiesel TDI, nella versione a passo corto, si mostra scattante e agile, merito dei 170 Cv e una coppia di 390 Nm, ma anche fluido grazie al cambio automatico a 8 rapporti. Ben calibrato anche il freno motore, così come le sospensioni che riescono a filtrare al meglio le asperità migliorando anche la maneggevolezza. Non per ultimo, anche la rumorosità è contenuta garantendo il giusto comfort di marcia. Al termine del nostro primo contato, di circa 70 km, abbiamo registrato un consumo di 6,9 litri per 100 km con vano vuoto.

Meno drastico del previsto il passaggio all’e-Transporter. In questo caso abbiamo a disposizione la versione intermedia da 218 CV perfetta sia per l’uso cittadino che per il trasporto a medio raggio. La strada costiera, con i suoi saliscendi, non mettono in difficoltà la coppia immediata del Transporter che si mostra sempre reattivo in ogni situazione. In questo caso è la frenata rigenerativa, settabile su due livelli, a fungere da freno motore. Mai troppo invasiva, permette di sfruttare il veleggio anche a pieno carico. In questo caso, sempre a vano vuoto, abbiamo registrato un consumo di 20 kWh per percorrere 100 km.

Già disponibile all’acquisto, il Transporter arriverà nelle concessionarie Volkswagen a marzo con prezzi che partono da 34.940 Euro, IVA esclusa, per la versione turbodiesel. Non manca il programma “5 Plus” che include 5 anni di garanzia, manutenzione ordinaria e assistenza stradale fino a 150.000 km. Questo pacchetto rappresenta un valore aggiunto significativo per chi utilizza il Transporter come strumento di lavoro quotidiano​.