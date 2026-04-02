Volvo Truck, al via test dei camion con motori a combustione a idrogeno. Il lancio previsto entro il 2030

Volvo ha comunicato l'avvio dei test su strada dei camion alimentati da motori a combustione a idrogeno, una soluzione all'avanguardia nel settore e prevista in arrivo sul mercato in piccoli volumi prima del 2030. Affiancando le altre soluzioni presenti nell'offerta Volvo, tra cui i camion elettrici a batteria, quelli elettrici a celle a combustibile e i camion alimentati da carburanti rinnovabili come il biogas e l'HVO (olio vegetale idrotrattato), i camion a combiustione alimentati a idrogeno saranno particolarmente adatti per lunghe distanze e in regioni dove l'infrastruttura di ricarica è limitata o dove i tempi di ricarica dei camion elettrici a batteria risultano insufficienti.

Con maggiore efficienza energetica, minori consumi di carburante e una potenza del motore superiore rispetto alle tecnologie convenzionali dei motori a combustione a idrogeno, secondo quanto dichiarato dal costruttore i veicoli a idrogeno avranno prestazioni di spicco nel settore. Ciò grazie all'adozione della tecnologia High Pressure Direct Injection, in cui una piccola quantità di gasolio di accensione viene iniettata ad alta pressione per consentire l'accensione per compressione prima dell'introduzione dell'idrogeno. Volvo utilizza già questa tecnologia nei suoi camion a gas, con oltre 10.000 unità vendute a livello globale.

I camion Volvo con motori a combustione alimentati da idrogeno verde hanno il potenziale di raggiungere emissioni nette zero di CO₂ «well-to-wheel» utilizzando HVO rinnovabile come carburante di accensione. Infine, sono anche classificati come «veicoli a zero emissioni» secondo gli standard UE sulle emissioni di CO₂.