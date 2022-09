Volvo Trucks, futuro è camion con celle a combustibile. Veicoli elettrici pesanti verranno provati su strada dal 2025

HANNOVER - La seconda fase di sperimentazione dei camion elettrici con celle a combustibile di Volvo Trucks comincerà nel 2025. La casa svedese sta conducendo dei test su alcuni camion elettrici con celle a combustibile che emettono solo vapore acqueo e possiedono un’autonomia operativa simile a quella dei camion con motore diesel, fino a 1.000 km. La successiva fase sperimentale inizierà invece nei prossimi anni e prevederà lo svolgimento di test dei clienti su strade pubbliche. Nel 2025 prenderà il via una serie di test su camion elettrici con celle a combustibile in condizioni di traffico commerciale, condotti insieme ad alcuni clienti selezionati del Nord Europa. Negli anni successivi verranno testati ulteriori camion in un maggior numero di paesi.

I camion elettrici dotati di celle a combustibile alimentate a idrogeno sono stati studiati per essere particolarmente adatti alle lunghe distanze e ai trasporti più dispendiosi in termini di carico ed energia. Potranno inoltre offrire una soluzione alternativa nei paesi dove le possibilità di ricarica delle batterie sono limitate. «Credo che i test pilota - ha dichiarato Jessica Sandstrom, vicepresidente senior per la gestione del prodotto globale di Volvo Trucks - metteranno in luce il potenziale dei camion elettrici con celle a combustibile. I test verranno condotti in un clima rigido e impegnativo, e sarà inoltre un’ottima occasione per sperimentare il trasporto di carichi fino a 65 tonnellate.

L’obiettivo dei test pilota sarà analizzare tutti i diversi aspetti dell’utilizzo del camion, compresi i componenti funzionali, la movimentazione e l’esperienza del conducente. La cella a combustibile genera elettricità in autonomia sfruttando l’idrogeno a bordo, e non deve quindi essere ricaricata da una fonte esterna. L’unico sottoprodotto emesso è il vapore acqueo. I camion elettrici Volvo utilizzeranno due celle a combustibile in grado di generare 300 kW di potenza e avranno un tempo di rifornimento inferiore a 15 minuti.