Wuzheng 3MX, al debutto il tre ruote elettrico da lavoro. Importato dal Gruppo Koelliker, tre le versioni: Chassis, Box e Pick up

MILANO - Si chiama 3MX ed è firmato Wuzheng il rivoluzionario veicolo commerciale a tre ruote, completamente elettrico a zero emissioni. Importato in Italia dal Gruppo Koelliker, il veicolo ha fatto il suo debutto in occasione di Transpotec Logitec 2022, in scena in questi giorni alla Fiera di Milano. In Italia, sarà disponibile con una gamma articolata in tre versioni, ovvero Chassis, Box e Pick up. Pensato per adattarsi a numerosi impieghi, dall’edilizia alla logistica urbana, dall’agricoltura allo street food, 3MX è anche in grado di operare in ogni tipo di situazione. Grazie al powertrain elettrico è infatti ecologico e silenzioso, caratteristiche sempre più richieste per l’uso in contesti urbani e all’interno delle ZTL, anche in orari notturni. Dotato di una generosa altezza da terra e di una motricità garantita dalla trazione sulle due ruote dell’asse posteriore, il ‘tre ruotè può affrontare anche sterrati e superfici a scarsa aderenza.

Il resto lo fa un raggio di sterzo di 8,5 metri che lo rende, anche grazie all’unica ruota anteriore, agile in manovra e negli spazi ristretti. Numeri alla mano, MX3 è lungo da 3.89 a 4.0 metri a seconda delle versioni, ha una portata utile fino a 1.000 kg ed è dotato di una cabina spaziosa, completa di impianto di climatizzazione. Se acquistato nella variante Chassis, con telaio a vista, si presta anche a personalizzazioni e allestimenti specifici, incluso quello di mezzo per lo street food. Wuzheng 3MX è equipaggiato con una batteria da 20,74 kWh agli ioni di litio che alimenta un motore da 29 kW / 39 CV di potenza massima (10 kW / 13,6 CV di potenza nominale) con una coppia massima di 155 Nm. Raggiunge una velocità massima di 60 km e ha un’autonomia di 174 km nel ciclo WLTP. In Italia Wuzheng 3MX è offerto a listino a partire da 25.700 euro, Iva e messa su strada escluse. Gli incentivi governativi dei quali può fodere arrivano fino a 4.000 euro, che portano il prezzo base a 21.700 euro.