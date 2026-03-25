Alfa, dinamismo nel cuore. In attesa delle generazioni multi-energia, Giulia e Stelvio alzano il volume con le versioni Quadrifoglio

Arriveranno nel 2028, con motori termici ibridi oltre al full-electric che nei vecchi programmi doveva essere l’unica opzione. Ma intanto Giulia e Stelvio – colonne portanti della gamma Alfa Romeo – stanno vivendo una seconda giovinezza. E dalla fabbrica di Cassino rilanciano nel mercato delle berline sportive e dei Suv medi ad alto contenuto adrenalinico. Per i due modelli-icona, un boost di tecnologia e la seduzione di serie speciali esclusive. Da marzo, il Biscione ha riaperto in tutta Europa gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, versioni contraddistinte dal leggendario simbolo del Dna di Alfa Romeo che debuttò nel 1923 per identificare le vetture più performanti, quelle impegnate nei circuiti e le più potenti stradali. Sotto il cofano di entrambi i modelli c’è il V6 da 520 cv di 2.9 litri, che incarna tutta la tradizione sportiva del brand. Il differenziale autobloccante meccanico ne ottimizza il comportamento dinamico e la motricità, gestendo il trasferimento di coppia e aumentando stabilità, agilità e velocità in curva. Sulla Giulia il V6 è abbinato alla trazione posteriore (RWD) mentre su Stelvio è disponibile con la trazione integrale Q4.



Per chi cerca emozioni ancora più intense, è arrivata la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, serie limitata (dieci esemplari nel mondo) che unisce performance estreme ed esclusività assoluta. È il primo risultato della partnership tra Alfa e Luna Rossa all’interno dell’universo BottegaFuoriserie che propone (per il Biscione e per Maserati) personalizzazioni di ogni livello. Giulia Luna Rossa è la Quadrifoglio più efficiente di sempre a livello aerodinamico: il kit in carbonio che prevede appendici sul paraurti anteriore, una coppia di profili sul fondo scocca, minigonne e la spettacolare ala posteriore, genera un carico fino a 5 volte superiore, garantendo stabilità eccezionale. A 300 km l’ora raggiunge un picco di 140 kg di deportanza con elevatissimi valori di efficienza aerodinamica. Gli esterni sfoggiano una vernice cangiante che richiama le sfumature dello scafo di Luna Rossa.

Il contrasto bicolore con cofano, tetto e posteriore in nero “ponte barche” abbinato al grigio, esalta le linee scolpite. Per la prima volta i loghi Alfa Romeo si vestono di rosso, simbolo di passione. All’interno spiccano i sedili Sparco rivestiti con texture e grafiche ispirate ai Personal Flotation Device utilizzati dall’equipaggio. La plancia è impreziosita dal materiale originale delle vele di Luna Rossa. A fine 2025 erano già state svelate le Quadrifoglio Collezione di Giulia e Stelvio, 63 esemplari color “Rosso Collezione”. E a livello istituzionale, la Giulia Quadrifoglio in livrea è al fianco dell’Arma dei Carabinieri: partnership nata negli anni Cinquanta con la 1900 M “Matta” e appena rinnovata. Da notare il legame sempre più stretto con il mondo del tennis: Sara Errani è diventata Brand Ambassador del marchio, accanto a Jasmine Paolini.



Alfa Romeo prosegue così la sua politica di rafforzamento. Ha registrato lo scorso anno 28.300 immatricolazioni in Italia, in crescita del 22,9% con una quota di mercato dell’1,9%. È il brand premium cresciuto di più rispetto al 2024. A trainare le vendite la Junior, che rappresenta il 50% del totale e che è stata recentemente rinnovata con il Model Year 2026. Le versioni Sprint e Ti e i pacchetti Sport e Techno completano una gamma molto ricca che spazia dalla versione più performante Elettrica Veloce da 280 cv alla Ibrida Q4 (anche in allestimento Sprint). In occasione delle Olimpiadi ha debuttato la serie speciale Junior edizione Milano Cortina con un look specifico per esaltarne il carattere e la personalità: materiali pregiati e un equipaggiamento ricco di contenuti tecnologici e di sicurezza al top.

Buone performance, inoltre, da Tonale che si è confermato tra i C-Suv più apprezzati del mercato. Il modello è evoluto e la Nuova Tonale presentata lo scorso ottobre ne accentua carattere e sportività grazie all’aggiornamento della dinamica, al design rivisitato, agli interni rinnovati e ai nuovi allestimenti in pelle rossa o Alcantara bicolore. Oggi la gamma prevede versioni Tonale, Business, Sprint, Ti, Veloce e motorizzazioni Diesel, Ibrida e Ibrida Plug-in Q4 da 270 cv.