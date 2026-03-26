Audi RS5, la belva da Formula 1. Torna la sigla che firma le versioni ad alte prestazioni: debutta una Avant plug-in da 639 cv

L’Audi ricorderà il 2026 come l’anno del debutto in Formula 1, alla ricerca degli stessi trionfi raccolti nei campionati Turismo, nei Rally, nell’Endurance alla 24 Ore di Le Mans e, gli ultimi in ordine di tempo, in Formula E e alla Dakar. Nei ranghi delle vetture di serie, la casa dei 4 Anelli vive un periodo di passaggio, a cominciare dallo stile, in attesa che sulle carrozzerie delle Audi del futuro si vedano i tratti di matita di Massimo Frascella, a capo del design di Ingolstadt da un anno. Il primo antipasto si è visto con la Concept C, destinata a diventare la rediviva TT grazie anche ad un altro contributo italiano, o quasi.

A condurre da qualche mese il reparto Ricerca & Sviluppo di Audi è stato infatti chiamato Rouven Mohr, di ritorno in Germania dopo 9 anni trascorsi in Lamborghini. Neppure lui tuttavia potrà imprimere il suo timbro sulle prossime novità che sono state già deliberate e troverà pronte per il lancio nel corso dell’anno. La più interessante è sicuramente l’A2 E-tron che si posizionerà al di sotto della Q4 e sarà l’Audi elettrica più compatta e accessibile riaccendendo i ricordi della A2 che nel 2000 fece parlare di sé per il suo mix di tecnologia, leggerezza ed efficienza che si esprimeva con una forma monovolume ultraerodinamica (cx di 0,25), la scocca in alluminio con struttura space-frame e un diesel 3 cilindri 1.2 da 61 cv che consumava solo 3 litri/100 km.



Un’auto avanti con i tempi che oggi non può che rinascere da elettrica puntando di nuovo sull’efficienza. In programma c’è anche la Q7 di nuova generazione e l’inedita Q9 che sarà la nuova ammiraglia Audi a ruote alte. Nel frattempo Audi continua a curare i suoi diesel introducendo per la A6 e la Q5 un nuovo V6 3 litri da 299 cv denominato EA897evo4 dotato di doppia sovralimentazione (a gas di scarico e con compressore elettrico) e sistema mild-hybrid 48 Volt che permette di marciare a pistoni fermi a bassissima velocità grazie al motogeneratore elettrico da 18 kW (25 kW in fase di recupero), inserito all’uscita del cambio, e alla batteria LFP da 1,7 kWh. Il sistema è lo stesso applicato al diesel 2 litri da 204 cv.

Il V6 però può funzionare anche con HVO, un biocarburante che offre un rendimento termico superiore del 30% e un’impronta di CO2 ridotta del 70-95%. Anche la Q3 beneficia del 2 litri da 193 cv che si affianca alla versione da 150 cv ed è accoppiato alla trazione integrale. Novità di altro segno si registrano invece per tutti i modelli basati sulle piattaforme PPC – le già citate A6 e Q5 insieme alla A5 – e PPE (Audi A6 E-tron) per i sistemi di recupero della frenata più efficienti e altre aggiunte come l’assistente vocale ad Intelligenza Artificiale, dispositivi di assistenza alla guida più evoluti, la dash cam e la reintroduzione dei comandi fisici al volante. Ma la novità più recente ed eclatante è sicuramente la nuova RS5 Avant, la prima RS con propulsione ibrida plug-in. Il sistema è composto dal V6 2.9 biturbo da 510 cv e un elettrico da 130 kW inserito nel cambio automatico a 8 rapporti.



Il risultato è una potenza e una coppia rispettivamente di 639 cv e 825 Nm per prestazioni da urlo: 0-100 km/h da 3,6 s. e 285 km/h autolimitati con la possibilità di percorrere 80 km in elettrico grazie alla batteria da 22 kWh netti di capacità. La sportività e il piacere di guida su strada sono garantiti dallo sterzo estremamente diretto (13:1), dall’assetto con ammortizzatori controllati elettronicamente in compressione ed estensione, dai freni carboceramici con dischi enormi (440 mm davanti e da 410 mm dietro) e dal nuovo sistema di trazione integrale dotato di differenziale centrale autobloccante precaricato, che riesce a trasmettere fino all’85% della coppia al retrotreno o il 75% alle ruote anteriori, e di differenziale posteriore che in curva trasferisce attivamente maggior coppia alla ruota esterna per offrire una direzionalità e una prontezza degne di una vera sportiva.