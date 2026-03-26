Bmw: approccio nuovo, ancora più Classe. Lancia “Neue Klasse”: architettura rivoluzionaria che spinge in avanti tutta l’auto elettrica

Quello appena iniziato per BMW sarà l’anno della Neue Klasse. Una sigla che per gli appassionati evoca sicuramente dolci ricordi. Esattamente come nel 1962, quando la Casa bavarese fece debuttare la 1.500 disegnata da Giovanni Michelotti, per il marchio tedesco siamo dinanzi a una rivoluzione sia tecnica, visto che parliamo di auto elettriche, ma anche produttiva che porterà al processo di decarbonizzazione dell’azienda.

Segni dei tempi che cambiano, questa volta ad aprire il nuovo corso anziché una berlina è stato un Suv. BMW ha infatti puntato sulla iX3 per inaugurare la nuova serie Neue Klasse, una scelta più che ponderata visto che la corrispettiva versione termica X3 è tra le vetture più apprezzate del marchio a livello globale. Un nuovo inizio, degno delle migliori saghe cinematografiche, che però non è un semplice remake.

Esattamente come fatto più di 60 anni fa, la Neue Klasse porta una ventata di novità che si può apprezzare già nel rinnovato linguaggio stilistico. Parola d’ordine essenzialità, sui 4,78 metri di lunghezza della iX3 troviamo ora linee pulite e moderne a partire dal nuovo frontale che non rinuncia al doppio rene, ora di dimensioni più ridotte, e viene incastonato da una cornice diventando parte della nuova firma luminosa. Il Suv BMW sarà proposto con più livelli di potenza inclusa una versione a singolo motore e trazione posteriore. Per ora a listino, con un prezzo che parte da 69.900 euro, è disponibile la iX3 50 xDrive dotata di due motori, asincrono sull’asse anteriore e sincrono sul posteriore, che garantiscono una potenza complessiva di 469 cv e una coppia di 645 Nm distribuita su tutte e quattro le ruote.



L’aspetto più futuristico è sicuramente ciò che non si vede. Infatti a gestire la iX3 ci pensano quattro super computer che comandano in tempo reale tutti i parametri della vettura, dalla dinamica del veicolo al sistema di infotainment, riducendo le perdite energetiche del 40%. A tal proposito, il Suv tedesco può percorrere fino a 800 km sfruttando la batteria da 108 kWh e dotata di nuove celle cilindriche con chimica NMC. Inoltre, grazie all’architettura da 800 Volt, la iX3 può essere ricaricata fino a 400 kW passando dal 10 all’80% di carica in soli 20 minuti. Estremamente versatile, sulla piattaforma Neue Klasse verranno realizzati altri modelli tra cui la i3. In 4,76 metri di lunghezza è racchiuso il nuovo linguaggio stilistico di BMW che punta a mantenere le proporzioni tipiche di una berlina sportiva, con sbalzi ridotti e un cofano lungo, ma in una chiave più moderna e minimalista, come il doppio rene che diventa parte integrante della firma luminosa.

Esattamente come accade per la iX3, è solamente salendo a bordo delle nuove BMW che si percepisce il vero salto nel futuro. Nelle Neue Klasse ci si sente avvolti dalla tecnologia grazie al Panoramic iDrive costituito da tre file di display. Al centro della plancia troviamo il touch screen da 17,9” per l’infotainment, ma alzando lo sguardo c’è il Panoramic Vision che proietta informazioni lungo tutto il lato inferiore del parabrezza da un montante all’altro, infine il guidatore può consultare il pratico head-up display. Anche sulla i3 troviamo diverse motorizzazioni passando dalla trazione posteriore a quella integrale. Prevista entro la fine dell’anno, la berlina tedesca arriverà dapprima nella variante 50 xDrive dotata di doppio motore in grado di sprigionare una potenza complessiva di 469 cv sempre supportata da una piattaforma a 800 Volt.



Ma la Neue Klasse avrà anche il suo lato più sportivo. BMW ha anticipato l’arrivo della Mi3, la versione ad alte prestazioni della berlina tedesca. Ancora poche le informazioni trapelate, ma è sufficiente sapere che sarà la BMW stradale più potente mai realizzata con oltre 1.000 cv e quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, gestiti dai supercomputer per offrire la più elevata dinamica di guida. La Mi3 avrà diversi elementi alleggeriti realizzati in fibre naturali, già usati da BMW nelle corse, oltre a disporre di un sistema audio che riprodurrà il rombo di un motore a combustione. Ma per vedere la prima BMW M elettrica bisognerà pazientare ancora un anno.