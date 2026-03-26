Born, c’è il muso da squalo. Cupra rinnova la sua green, in attesa della più compatta Raval

Con il rilancio della Born, Cupra aggiorna il suo primo modello elettrico, nato nel 2021, con una rivisitazione a livello estetico e un passo in avanti sostanziale sul piano tecnico. Il frontale si allinea alla cifra stilistica degli altri modelli del marchio, ricevendo l’ormai caratteristico “muso di squalo”. Le dimensioni restano invariate, mentre l’autonomia cresce notevolmente con la batteria più grande, toccando i 600 km. La Born entrerà in produzione nel secondo trimestre del 2026, con il lancio commerciale previsto nel corso dell’estate.

Le proporzioni esterne della Cupra Born sono rimaste le stesse: lunghezza di 4.336 mm, appena 12 in più del modello precedente, e una linea laterale invariata. Il frontale è quello dove si notano maggiormente le novità: oltre alla già citata mascherina “a muso di squalo”, debuttano i proiettori a matrice di Led con firma luminosa a tre triangoli e un paraurti totalmente ridisegnato. Al posteriore è ora presente una striscia di Led che collega i fanali e ingloba il logo retroilluminato. Anche qui il paraurti è stato modificato e presenta un vistoso estrattore di ispirazione pistaiola. Non mancano poi nei cerchi e nei dettagli le finiture color rame, che ormai rappresenta il tratto distintivo del marchio spagnolo.

Anche negli interni la Born si rinnova per restare al passo con i tempi: il cruscotto digitale ha ora una dimensione di 10,25” ed è più moderno nelle grafiche, mentre l’infotainment da 12,9” resta chiaro e rapido nell’uso. È integrato da una serie di comandi tattili a sfioramento e dai pulsanti presenti sul volante ridisegnato. I materiali interni sono sostenibili, essendo in gran parte derivati dal riciclo di plastiche marine. La versione VZ, quella più sportiva, offre elementi specifici come i sedili a guscio più contenitivi e le palette per gestire il recupero di energia.

Lo spazio è ottimo anche per chi siede sul divano posteriore e il bagagliaio ha una capacità di 385 litri. Tre motori La gamma della Cupra Born offre ora tre diversi livelli di potenza e due tagli di batteria, sempre con la trazione posteriore. La versione di ingresso prevede 190 Cv di potenza e batteria da 58 kWh, con un’autonomia prevista di circa 450 km. Segue poi la versione Endurance da 231 Cv e 79 kWh, con 600 km di percorrenza. La più sportiva è invece la VZ, con 326 Cv e 545 Nm di coppia: la batteria è sempre quella da 79 kWh e l’autonomia resta intorno ai 600 km.

Le prestazioni sono molto interessanti, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e 200 km/h di velocità massima. La potenza di ricarica è invece di 185 kW in corrente continua e 11 kW in alternata. L’espansione della gamma elettrica di Cupra prosegue nel 2026: dopo la Born, appena rinnovata, e la più grande Tavascan, è il momento del debutto della Raval. Compatta di segmento B costruita sulla piattaforma Meb+, condivide molto con la Volkswagen ID. Polo, da cui si distingue per lo stile inconfondibilmente Cupra. Lunga 4.046 mm, sarà inizialmente disponibile con motorizzazioni da 211 o 226 Cv, quest’ultima con assetto dedicato, e autonomie tra 400 e 450 km. Si tratta quindi di una piccola dall’indole indubbiamente sportiva, pensata per divertire soprattutto nell’allestimento VZ Extreme. I prezzi saranno competitivi, con una base di partenza attesa intorno ai 26 mila euro.