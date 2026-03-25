Citroen, la mobilità Aircross. Le vetture a ruote alte e di maggior successo sono identificate dall’affermato “sottobrand”: svettano la C5 e la C3

Dici Aircross e pensi subito a Citroën. Alla stregua di quanto fatto per DS, talmente tanto è identificativa la sigla per il marchio del Double Chevron che sta diventando quasi un brand a sé stante. Forse siamo ancora lontani da un alquanto improbabile divisione, ma ormai Aircross è sinonimo delle vetture a ruote alte della Casa francese. Rivoluzione che abbraccia ogni tipo di motorizzazione passando dal benzina, all’ibrido fino all’elettrico puro. Ultima ad arrivare sulle nostre strade è la C5 Aircross. La seconda generazione del C-Suv Citroën si presenta in una veste completamente rinnovata a partire dalle sue dimensioni cresciute e non di poco. Con una lunghezza di 4,65 metri e una larghezza di 1,9 metri, la nuova C5 Aircross presenta un frontale aggressivo, caratterizzato da una firma luminosa sottile che ben si inserisce nella calandra.



La vista laterale appare più spigolosa con i passaruota non in tinta. Infine al posteriore spiccano i gruppi ottici a sviluppo orizzontale che ben sin integrano con il portellone del bagagliaio, quest’ultimo parte da una capienza di 651 litri fino ad arrivare a 1.668 con i sedili posteriori reclinati. Salendo a bordo spicca la plancia con al centro il display verticale da 13,6” per gestire l’infotainment. Non manca il quadro strumenti digitale e l’head-up display per chi guida, così come l’ampio spazio per tutti i passeggeri. Articolata la gamma delle motorizzazioni. Alla base troviamo la versione mild hybrid che offre una potenza combinata di 145 cv grazie al motore benzina 1.2, da 136 cv, abbinato alla controparte elettrica da 28 cv e un cambio automatico e-DCS6. Salendo c’è l’ibrido plug-in da 225 cv, questo è composto dal quattro cilindri benzina 1.6 da 150 cv associato a un motore elettrico da 125 cv integrato nel cambio doppia frizione a sette rapporti. Inoltre la batteria da 21,5 kWh permette un’autonomia di 96 km in modalità elettrica.

Non manca la variante a elettroni. La E-5C Aircross da 213 cv e una batteria da 73 kWh consente di assicurare un’autonomia di 520 km. Dopo l’estate verrà commercializzata anche la versione Long Range da 230 cv con un accumulatore da 97 kWh che permetterà di toccare i 700 km con una sola carica. I prezzi della C5 Aircross partono da 32.990 euro, mentre per la versione elettrica occorrono 37.690 euro. Pur scendendo di segmento, Citroën con la C3 Aircross non rinuncia di certo alla concretezza e allo spazio a bordo. Infatti in 4,39 metri di lunghezza possono salire fino a sette persone.

Il merito è del passo di 2,67 metri ma anche di un abitacolo sapientemente sfruttato, basti pensare che la capacità di carico del bagagliaio oscilla da 460 fino a 1.600 litri. Rinnovati gli interni con la plancia disposta su due livelli e la strumentazione spostata in alto verso il parabrezza. Infatti al centro troviamo il display touch screen da 10,25” per gestire il sistema di infotainment. Il design della nuova C3 Aircross si presenta ben equilibrato con i fari Full LED che disegnano il frontale della vettura. Nella vista laterale si notano le ampie superfici vetrate, mentre sul posteriore i gruppi ottici a forma di C alleggeriscono la vista d’insieme.

Offerta a partire da 19.900 euro, la C3 Aircross presenta un’ampia scelta in merito alle motorizzazioni. Si parte dal benzina 1.2 turbo Pure Tech a tre cilindri da 101 cv abbinato a un cambio manuale a sei marce. Tale propulsore viene poi affiancato a un motore elettrico da 29 cv, integrato all’interno del cambio automatico doppia frizione a sei marce e-DCT, diventando un mild hybird da 136 cv complessivi. Il tutto è poi supportato da una batteria da 0,9 kWh che consente di percorre quasi 30 km con un litro. Infine la versione elettrica, che parte da 26.790 euro e dispone di un motore da 113 cv abbinato a una batteria da 44 o da 54 kWh che offrono, rispettivamente, un’autonomia di 303 e 398 km.