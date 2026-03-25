Commerciali all’assalto: la Saic Motor lancia Maxus dopo il successo di MG

A cinque anni dal suo rientro nel mercato italiano, MG sta vivendo una seconda giovinezza. Il glorioso marchio inglese, passato nelle mani del colosso cinese Saic Motors, dal 2021 ad oggi è cresciuto vertiginosamente tanto da superare le 50.000 immatricolazioni lo scorso anno. Un successo che parte da un’offerta ampia sia per la tipologia di modelli che per le motorizzazioni. A riscuotere maggior successo è la ZS. Recentemente rinnovata, pur mantenendo le stesse dimensioni del modello precedente, il Suv presenta ora un design moderno e un abitacolo più rifinito.

A farla da padrona è il full hybrid da 197 cv che combina il 1.5 benzina con il motore elettrico supportato da una batteria da 1,83 kWh, che consente di marciare fino a 50 km/h a zero emissioni e percorre più di 20 km con un litro di benzina. Ma a contribuire al successo di MG ci pensano anche la HS e la più piccola 3. La prima, un Suv di 4,65 metri offerto a poco meno di 30.000 euro, ha fatto del suo cavallo di battaglia il perfetto equilibrio tra qualità e prezzo. Anche in questo caso a spingere la vettura ci pensa il sistema ibrido composto dal 1.5 benzina da 143 cv affiancato da due motori elettrici, uno per la trazione da 184 cv e l’altro che funge da motogeneratore, alimentata dalla batteria da 1,83 kWh permettendo di raggiungere un’autonomia complessiva di 1.000 km.

La MG 3, la più piccola della Casa anglo cinese, ha preso sempre più piede nelle nostre strade. Anche in questo caso la parola vincete è concretezza. Complice le dimensioni più compatte, parliamo di una lunghezza di 4,11 metri, la MG 3 riscuote ampi consensi sia nella versione full hybrid, con il 1.5 abbinato a un motore elettrico da 136 cv, che nella sola variante a benzina da 115 cv offerta da 15.490 euro. La nuova sfida europea di Saic Motors si chiama Maxus. Il rilancio dell’azienda di origini inglesi, che si occupa principalmente di veicoli commerciali, negli ultimi 10 anni ha visto un’espansione costante andando a toccare oltre 100 paesi e superando i 2 milioni di unità vendute. Lo sbarco in Europa è partito dall’Italia con un’offensiva di cinque modelli. Tra questi troviamo il pick-up T60 MAX equipaggiato con un motore diesel 2.0 biturbo da 216 cv, 500 Nm di coppia e dotato trazione integrale abbinata a un cambio automatico ZF a 8 rapporti.

Con uno stile imponente, visti anche i suoi 5,4 metri di lunghezza, il pick-up Maxus può caricare fino a 975 kg e offrire una capacità di traino frenato di 3.500 kg. Considerando l’altezza da terra di 23 centimetri e una profondità di guado pari a 55 centimetri, il T60 MAX non teme nessun ostacolo. Se l’aspetto esterno, con il suo look aggressivo e i cerchi in lega da 18”, può incutere timore, all’interno troviamo un abitacolo estremamente curato con sedili in pelle e doppio schermo da 12,3”. Già ordinabile il T60 MAX parte da 36.900 euro, inoltre nel 2027 è previsto l’arrivo di un pick-up Maxus completamente elettrico.