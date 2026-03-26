Fiat, grande rilancio con il poker d’assi: 500 e 600 insieme alla famiglia Panda

Ci sono costruttori che producono auto e marchi che, nel tempo, hanno prodotto pezzi di società. Fiat appartiene alla seconda categoria. E oggi, mentre l’industria dell’auto europea attraversa una delle trasformazioni più complesse della sua storia, il marchio torinese prova a ritrovare il proprio centro con una strategia che mescola memoria e pragmatismo, nella consapevolezza delle proprie radici. Nuova Fiat 500 ibrida, Grande Panda e Fiat 600 nella versione Milano Cortina raccontano proprio questo passaggio.

Il punto di partenza non poteva che essere Torino. Mirafiori, non soltanto una fabbrica, piuttosto un pezzo della geografia industriale europea. Qui si sono costruite auto che hanno motorizzato un Paese, a partire dalla 500 di Dante Giacosa nel 1957. La produzione, a regime, dovrebbe portare a Mirafiori circa 100.000 vetture in più ogni anno, restituendo centralità a uno stabilimento che rappresenta un segnale di fiducia nella filiera nazionale.

Nuova 500 Hybrid è l’icona che diventa accessibile. Il design resta quello che ha consolidato il successo della 500 moderna. Sotto il cofano batte invece il motore FireFly tre cilindri 1.0 con tecnologia mild hybrid a 12V, abbinato a un cambio manuale a sei marce. La gamma è articolata in tre configurazioni: berlina compatta, versione 3+1 con la piccola porta supplementare che facilita l’accesso ai sedili posteriori e cabrio, unica scoperta del segmento. All’interno, vince la modernità, tra infotainment Uconnect con display da oltre 10” e digitalizzazione e connettività ideale per una mobilità cittadina Panda resta il pilastro popolare di Fiat. Da oltre 40 anni è la migliore interprete dell’idea di mobilità semplice e intelligente, diventata una famiglia. Accanto alla Panda tradizionale, ora Pandina, arriva infatti la Grande Panda, un progetto molto più ampio, base di una nuova generazione di veicoli globali per il marchio.

Pandina è un must: dimensioni compatte, prezzo accessibile, una versatilità che la rende perfetta per l’uso quotidiano. La motorizzazione è quella mild hybrid da 65 cv che negli ultimi anni ha permesso a Panda di restare competitiva nel segmento delle citycar. Grande Panda, invece, segna un cambio di prospettiva. Più grande, moderna, progettata per un pubblico globale. È costruita su una nuova architettura modulare che consente di offrire diverse tipologie di motorizzazione: dall’elettrica, all’ibrida con sistema a 48V fino al turbo benzina. La gamma è stata semplificata in tre allestimenti Pop, Icon e La Prima. La Pop è l’essenza della mobilità quotidiana, con dotazioni essenziali ma complete; l’Icon introduce elementi di design più ricercati e tecnologia avanzata. Al vertice della gamma, la versione La Prima, con cerchi in lega di grandi dimensioni, interni più raffinati e una dotazione completa di sistemi di assistenza e connettività.





Quello che resta in linea al concetto di auto popolare per Grande Panda è il prezzo, a partire da 17.900€. Il terzo pilastro della nuova fase FIAT è la 600 che nella versione Milano Cortina 2026 rappresenta un passaggio importante perché introduce un’identità più dinamica e sportiva per questa vettura compatta. 600 Milano Cortina ha un motore ibrido da 145 cv, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione con paddle al volante, conferisce alla vettura prestazioni brillanti e guida più coinvolgente. Se 500 rappresenta il design e l’emozione, Panda la funzionalità e l’accessibilità, e 600 la dimensione più dinamica e contemporanea. Tre anime diverse che insieme definiscono il nuovo equilibrio del marchio.