Ford, il re dei pick up ora è plug-in. Il Ranger è l'unico veicolo della sua categoria ad essere ricaricabile

Ford si è affermata come leader del mercato dei pick-up in Europa grazie al Ranger, un modello che raccoglie consensi per la sua robustezza e che ha introdotto per la prima volta la propulsione ibrida plug-in su un mezzo di questo segmento nel nostro continente. Rinnovato nel 2024 con la sua quinta generazione, è disponibile con tradizionali motori diesel da 170 fino a 240 Cv di potenza, oppure con il sistema ibrido ricaricabile da 281 Cv che abbina il motore 2.3 EcoBoost turbo a benzina con una componente elettrica. Non manca poi la versione più sportiva Raptor, che grazie a un 3.0 V6 biturbo a benzina tocca i 292 Cv.

Il Ranger rappresenta un mezzo da lavoro perfetto per chi necessita di trasportare carichi importanti su strade impervie. La lunghezza di ben 5.370 mm e il passo di 3.270 mm offrono enorme spazio sul cassone: per chi ha bisogno soprattutto di spostare oggetti ingombranti c’è la versione a cabina singola, con ben 2.315 mm di lunghezza di carico e una portata netta di 1.125 kg. La variante Super Cab offre più spazio nell’abitacolo, ma propone comunque un cassone da 1.845 mm di lunghezza e 1.063 kg di portata. Infine, quando serve trasportare anche persone è presente il doppia cabina con quattro porte e cinque posti, con cassone da 1.638 mm e portata di 1.009 kg.

Il Ranger plug-in è proposto solo con doppia cabina e offre buono spazio per cinque adulti, oltre alla giusta tecnologia di bordo con cruscotto digitale da 8” e touchscreen verticale da 12”. Efficiente La soluzione ibrida plug-in per un pick-up da lavoro offre efficienza nei consumi e riduzione delle emissioni: si possono percorrere fino a 43 km con una ricarica grazie alla batteria da 11,8 kWh. La potenza di ricarica non è elevata, raggiungendo al massimo i 3,7 kWh in corrente alternata, ma sono presenti funzioni interessanti come la possibilità di sfruttare la batteria per far funzionare strumenti da lavoro elettrici tramite prese sul cassone.



La trazione integrale inseribile lo rende capace di affrontare qualsiasi tipo di sterrato e il cambio automatico a 10 rapporti è molto fluido e rapido nella risposta in qualsiasi situazione. Il Ranger plug-in parte da un listino di 49.400 euro Iva esclusa. Elettrico e veicoli commerciali La spinta elettrica di Ford sta facendo segnare buoni progressi grazie a due modelli di Suv che si sono conquistati una nicchia interessante nel mercato. La Puma Gen-E, variante a batteria di un modello di successo, si è inserita nella top 10 italiana delle elettriche più vendute grazie a estetica accattivante e prezzo competitivo.

L’Explorer, Suv di segmento C con forme ispirate ai fuoristrada e linee futuristiche, si colloca un gradino sopra nella gamma ma ne conferma i pregi: prezzo interessante e contenuti moderni, con autonomie che superano i 600 km con la batteria più grande. Ford si conferma leader nel settore dei veicoli commerciali grazie al Transit, che con le sue numerose varianti ha conquistato il mercato europeo facendo segnare numeri importanti nel 2025. Il furgone nato in Inghilterra ha compiuto 60 anni lo scorso anno, confermandosi grande protagonista per la sua versatilità e l’ampia scelta di varianti disponibili, che oltre ai van includono pulmini, mezzi per allestimenti speciali e camper.