Jeep, l’approccio è globale. Compass ha radici tricolori, la terza generazione è prodotta a Melfi

Jeep, il più globale dei marchi di Stellantis, viaggia verso il futuro esibendo una gamma di 13 modelli pensati per i diversi mercati, quattro centri di progettazione e design, dieci stabilimenti produttivi e oltre un milione di veicoli venduti nel 2025. Numeri che incorniciano una solida presenza anche in Europa, dove l'Italia resta il mercato principale (il terzo nel mondo). Il Suv compatto Avenger è stato fondamentale per raggiungere risultati così importanti ma sono tante le novità in cantiere.

Presente e futuro di Jeep si sono incrociati lo scorso gennaio al Salone di Bruxelles, dove il marchio americano ha messo in vetrina – accanto alla nuova Compass in fase di lancio – la grande e ambiziosa Wagoneer S, un Suv globale elettrico di 4,9 metri pronto a sbarcare entro l'anno anche sui mercati continentali. Altra novità nel mondo del lusso a zero emissioni sarà, sempre nel quarto trimestre di quest'anno, l'ambizioso Recon 4x4 da 650 cv: sfida altrettanto prestigiosa nel segmento D delle ammiraglie a ruote alte. Dai listini italiani sono intanto già uscite due icone come la Grand Cherokee e la Wrangler, oltre alla Renegade la cui produzione è terminata nell'ottobre dello scorso anno.

Rinunce dolorose, specie per la Wrangler, ma inevitabili dovute alle leggi sulle emissioni: «Jeep sta adattando la propria gamma europea per rispondere all’evoluzione delle esigenze di mercato e alle normative», ha spiegato il responsabile per l’Europa Fabio Catone. Wagoneer S, primo Suv globale del brand al 100% elettrico, propone design e infotainment innovativi e offre un equilibrio perfetto tra stile, potenza e raffinatezza premium, garantendo prestazioni elevate nel segmento D dei veicoli a emissioni zero grazie a 600 cv sviluppati con un’accelerazione 0-100 km/h in 3”5. Il sistema a doppio motore elettrico (trazione integrale) che sviluppa 600 cv (447 kW) e oltre 800 Nm di coppia, la rende la Jeep più veloce di sempre. Il pacco batteria da 100,5 kWh supporta la ricarica rapida, permettendo di passare dal 20% all'80% in circa 23 minuti. L’autonomia stimata supera i 600 km.

La vettura include il sistema Selec-Terrain con varie modalità di guida (Auto, Sport, Eco, Snow, Sand) e oltre 170 funzionalità di sicurezza e assistenza alla guida di serie. Ma oggi le maggiori attenzioni sono focalizzate sulle numerose varianti della gamma Compass, già ordinabile con tecnologia ibrida da 145 cv, Plug-in da 195 e 225 cv e full-electric da 213 o 231 cv. La novità attesa entro giugno è la importante versione 4xe con motore elettrico anteriore ad autonomia estesa e una potenza di 375 cv per enfatizzare lo spirito off-road della vettura.

Compass, giunta alla terza generazione, vanta già un successo globale rappresentato da oltre 2,5 milioni di unità vendute. Grande attenzione, naturalmente, è rivolta anche alla Avenger che prima dell'estate verrà "rinfrescata" con un garbato restyling. Resta tra i 10 B-Suv più venduti in Europa e si è espanso con successo in 62 paesi. Avenger figura anche al terzo posto complessivo del mercato italiano 2025: in assoluto, considerando ogni segmento e ogni motorizzazione.