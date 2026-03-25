L'elettrico guarda avanti. Lo scenario a lungo termine non cambia sono in arrivo numerose novità compatte e con prezzi accessibili

L'auto elettrica è lenta, ma non rallenta, anzi accelera. Nell’Unione Europea il 2025 si è chiuso con il 17,4% di quota e a gennaio del nuovo anno è salita al 19,3% con la prospettiva che il ritorno degli incentivi in Germania – finanziati con 3 miliardi fino al 2029, mica a spizzichi e bocconi come da noi – e il caro petrolio forniscano una spinta ulteriore verso l’auto alla spina proprio nell’anno che vedrà l’introduzione di molteplici modelli a batteria con dimensioni e prezzi che sembrano tagliati su misura per noi italiani.

Il 2026 sarà infatti il lancio di vetture elettriche che promettono prezzi al di sotto dei 20mila se non 18mila euro nei segmenti A e B, quelli che nello Stivale – dove l’elettrico ha raggiunto il 7,3% delle immatricolazioni nel primo bimestre dell’anno – valgono complessivamente il 60% e il cui prezzo medio rispettivo, secondo l’Osservatorio Quattroruote Professional è di 19.485 e 26.349 euro. E forse non è un caso che il Centro Studi Fleet&mobility indichi proprio in 26.300 euro quanto pagato in media dal cliente privato italiano per acquistare la propria vettura nel 2025.



Si situerà intorno a questa soglia di prezzo il poker che il gruppo Volkswagen si appresta a mettere sul tavolo ed è composto da ID.Polo, ID.Cross, Cupra Raval e Skoda Epiq destinato, con ogni probabilità, a consolidarne la leadership tra le elettriche in Europa in attesa della piccola in arrivo nel 2027, derivata dal concept ID.Every1 e che potrebbe chiamarsi ID.up, e della rediviva Audi A2 che sarà l’elettrica più accessibile della casa di Ingolstadt. Nel frattempo sono già almeno 10 i modelli il cui listino parte al di sotto dei 25mila euro, tra questi la Renault 5, la Fiat Grande Panda, la Dacia Spring, le Citroën C3 e C3 Aircross, la Leapmotor T03 e la BYD Dolphin Surf, tutte nella top ten delle elettriche in Italia e queste ultime due saldamente in testa con la T03 che rappresenta una elettrica targata in Italia su quattro, anche grazie al fatto di far parte di Stellantis, gruppo che tra le prime 10 ha quattro sue portabandiera. E questo in attesa di quanto vedremo in questi mesi e che, nel caso della nuova Twingo, si può già vedere e prenotare. Anche la piccola elettrica di Renault si porterà dietro due cugine: una con il marchio Nissan e l’altra Dacia, quest’ultima nota con il nome provvisorio di Evader.



Più avanti ci saranno anche due Ford realizzate su base francese e che segneranno il ritorno del marchio americano in segmenti abbandonati inspiegabilmente dopo averli vissuti da protagonista per decenni. Nel totonomi c’è anche Fiesta: del resto l’esperienza ha dimostrato che inventarsi nomi nuovi porta più danno che beneficio. Frattanto la Tesla, anche potendo contare sulle rinnovate Model 3 e Y, sta cedendo il passo alle piccole elettriche che aspettavamo per popolare e ripulire le nostre città da smog e rumore. Costeranno qualcosa di più, ma hanno dimensioni contenute la nuova Kia EV2, che sarà prodotta in Europa, e la Hyundai Ioniq 3 che invece sarà costruita in Turchia, ma nel frattempo i coreani studiano auto elettriche ancora più piccole e accessibili, così come sta facendo Toyota che nel 2027 produrrà in Ungheria una piccola elettrica.

Che sia la Yaris o la Yaris Cross di prossima generazione? Nel frattempo il numero uno al mondo sta mettendo in fila, una dopo l’altra, la bZ4X rinnovata, la C-HR+ e la bZ4X Touring. Sempre dal fronte giapponese, dopo la Micra, la Nissan ha in serbo la terza generazione della Leaf, prima auto elettrica di massa della storia, e in preparazione ha anche la Juke ad emissioni zero. La Mazda, dopo la 6e, ha già pronta la CX-6e, entrambe realizzate su una base tecnica fornita dalla Changan, a conferma di come l’industria cinese stia assumendo sempre maggiore centralità attraverso le tecnologie e la possibilità di fornirle in pacchetti già pronti che comprendono non solo la batteria, ma anche la piattaforma e l’architettura elettronica. Lo dimostra un suv compatto come la BYD Atto 3 Evo che, con poco più di 40mila euro, offre la ricarica a 220 kW e accelera da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi.



L’industria europea tuttavia sta dando importanti segnali di riscossa: modelli come la BMW iX3, la Volvo EX60 e le Mercedes CLA (Auto dell’Anno 2026) e GLC offrono circa 800 km di autonomia e, così come la Porsche Cayenne, potenze di ricarica fino a 400 kW grazie alle architetture a 800 Volt che costruttori di massa come Renault avranno sulle loro vetture soltanto nel 2030, mentre lo saranno a breve per i mezzi commerciali e per la gamma Alpine. Intanto per le elettriche europee d’avanguardia c’è già la fila tanto che BMW ha già venduto tutta la produzione del 2026 della iX3 – e tra poco è in arrivo anche la berlina i3 – e Volvo è seppellita dagli ordini per la EX60. Anche in questo caso BYD, numero uno al mondo per le elettriche, promette mirabilie con potenze e reti di ricarica fino a 1.500 kW, a partire dalla Denza Z9 GT e dai mille punti di ricarica in Europa previsti per la fine del 2026, anno in cui debutteranno con le loro elettriche anche mostri sacri dell’automobile come Range Rover e Ferrari. A quel punto chi potrà ancora dire che l’auto elettrica è lenta?