La Cayenne zero emission, tutta la potenza di Porsche. E c'è anche la Macan Gts

Porsche insiste e ci riprova. Dopo la Macan elettrica, che è stata accolta con tiepido entusiasmo dalla sua clientela e che ha provocato la prima flessione di bilancio del marchio nel 2025 dopo anni-record (meno 10% di vendite), il brand di Stoccarda non rallenta. Il 2026 è l’anno del lancio di Cayenne elettrica, ovvero la versione a batteria del Suv taglia grande di Porsche. La Cayenne è l’auto che con il suo eccezionale successo nell’ultimo ventennio ha permesso a Porsche di uscire dalla nicchia di costruttore di auto sportive e di diventare un florido marchio di lusso. Un modello fondamentale per Porsche anche dal punto di vista tecnico: perché la Cayenne ha permesso al marchio di sperimentare tecnologie innovative poi riversate sulle coupé e berline: fra queste, la trazione integrale, poi le sospensioni con regolazione elettronica degli ammortizzatori (PASM) e infine la propulsione ibrida. Tecnologia che aveva portato nel 2019 a produrre la Porsche stradale più potente della storia fino a quel momento: la Cayenne Turbo S E-Hybrid da 680 cavalli.



Il 2026 segna però una nuova era per la Cayenne che diventa completamente elettrica. Attenzione: il nuovo modello si affianca e non sostituisce del tutto le attuali Cayenne termiche e ibride plug-in. Memore di quanto successo l’anno scorso con la Macan elettrica che aveva rimpiazzato del tutto le versioni termiche, Porsche non ripeterà l’errore per offrire ai propri clienti la massima flessibilità nella scelta. La Cayenne Electric però è un modello completamente nuovo sia dal punto di vista estetico che meccanico rispetto all’attuale versione ibrida. È 5,5 cm più lunga (4,98 metri) e ha proprio uno stile diverso: cofano ribassato, proiettori a led sottili, coda con scritta del marchio illuminata. Il design garantisce un Cx bassissimo – 0,25 – a vantaggio di una migliore efficienza.

Dal punto di vista meccanico, la Cayenne Electric monta due motori elettrici sincroni a magneti permanenti, ha trazione integrale ed è declinata in tre versioni di potenza: la “base” con 408 cv di potenza (che diventano 442 cv in modalità Launch Control), la versione S con 544 cv (666 cv in overboost) e la versione Turbo che eroga 857 cv che in modalità Launch Control diventano la bellezza di 1.156 cavalli! La spaventosa coppia motrice di 1500 Nm consente a quest’ultima accelerazioni fulminanti: 2,5 secondi da 0 a 100 km/h e 7”4 da fermo fino a 200 km/h. Tutte le Cayenne Electric sono costruite su piattaforma a 800 volt per accelerare i tempi di ricarica dell’enorme batteria da 113 kWh e ottenere un’autonomia ben superiore ai 600 km.



Aspetto interessante, la Cayenne elettrica base, pur completamente nuova, non costerà di più dell’attuale Cayenne a benzina: parte da 109mila euro in su. La Cayenne non è l’unica novità 2026 di Porsche: è in arrivo la versione GTS della Macan elettrica. La sigla GTS nel mondo Porsche identifica una versione sportiva a metà fra quelle “base” e le più potenti. La nuova Macan GTS, che si caratterizza per un’estetica più aggressiva con finiture nere ed un assetto più sportivo, vanta una potenza di 571 cv in overboost (516 cv in erogazione standard) e permette un’accelerazione di 3,8 secondi sullo 0-100 km/h. Costerà 109.530 euro, circa 20mila euro più della versione base.