La crescita Omoda & Jaecoo, stile e vocazione tecnologica. Le vendite in Italia si avvicinano alla soglia del 2%

Linee scolpite, stile deciso e vocazione tecnologica: Omoda & Jaecoo continua a crescere nel mercato italiano. Il marchio del gruppo Chery si avvicina alla soglia del 2% di quota di mercato in Italia, sostenuto da una gamma di Suv sempre più articolata e dall’arrivo di nuovi modelli. I dati Unrae di febbraio confermano un andamento positivo e una presenza sempre più visibile nelle immatricolazioni, segnale di una progressione che nel giro di pochi mesi ha consentito al brand di ritagliarsi uno spazio concreto all’interno del panorama automotive nazionale. A febbraio Omoda & Jaecoo ha totalizzato in Italia 2.960 immatricolazioni, pari all’1,88% del mercato.

Nel cumulato dei primi due mesi dell’anno le vetture registrate sono state 5.456, con una quota dell’1,82%. È un dato che assume un valore particolare se letto all’interno di un mercato complesso e fortemente competitivo. Un risultato che conferma una crescita marcata e che rafforza il posizionamento del brand in uno scenario competitivo come quello italiano, dove la capacità di emergere passa non solo attraverso il prodotto, ma anche attraverso una proposta coerente, riconoscibile e in grado di parlare a pubblici diversi.

A sostenere questa progressione c’è anche una gamma ampia, costruita attorno a modelli benzina, full hybrid, plug-in hybrid ed elettrici. Il marchio sta infatti consolidando la propria presenza con una proposta diversificata, pensata per intercettare esigenze diverse e presidiare più aree del mercato dei Suv. È una costruzione di gamma che punta a tenere insieme accessibilità, contenuti tecnologici e una forte identità stilistica, elementi che stanno contribuendo a rendere il marchio sempre più visibile anche agli occhi del pubblico italiano. Tra i modelli su cui si concentra l’attenzione c’è soprattutto Omoda 4. Il nuovo crossover è destinato ad ampliare ulteriormente l’offerta della casa e rappresenta uno dei tasselli su cui il marchio punta per rafforzare la sua presenza in un segmento centrale per volumi e visibilità. Tra i modelli di maggiori dimensioni spicca invece Jaecoo 8, il modello più grande e più ricco della gamma annunciata per l’Italia.



Un Suv che guarda alla fascia alta dell’offerta, con dimensioni importanti, impostazione premium e una dotazione pensata per rafforzare ulteriormente l’immagine del marchio. È il modello che può contribuire ad ampliare la percezione del brand e a consolidarne il posizionamento anche in una parte più alta del mercato. C’è poi Omoda 9, modello di punta della gamma, che contribuisce a definire il profilo più ambizioso del brand. In questo senso, la costruzione dell’offerta appare sempre più chiara: da una parte i modelli chiamati a consolidare la presenza commerciale, dall’altra quelli che servono a rafforzare identità, percezione e valore. È una doppia direzione che consente al marchio di lavorare contemporaneamente sui volumi e sull’immagine, due aspetti destinati a pesare sempre di più nella fase di sviluppo del brand. Il dato più significativo, però, resta quello del mercato. Il quasi 2% raggiunto a febbraio rappresenta per Omoda & Jaecoo un passaggio importante, perché certifica una crescita concreta e conferma che il marchio sta trovando spazio nel panorama italiano