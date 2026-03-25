La Volkswagen festeggia 50 anni della Golf GTI e l’esordio della seconda generazione della T-Roc

Volkswagen continua a cavalcare il successo di T-Roc, il Suv più venduto in Europa nel 2025 con 202mila unità consegnate, portando sul mercato Nuovo T-Roc, una seconda generazione ancora più performante, con sistemi di assistenza e sicurezza mai visti nella categoria, tra cui Travel Assist, e un design evoluto. Gli interni sono rinnovati da spazi generosi, soluzioni intelligenti e dotazioni di pregio mentre, all’esterno, il frontale è ridisegnato e le superfici risultano maggiormente scolpite, a vantaggio dell’efficienza aerodinamica. Sulle linee rese più moderne si stacca l’iconica firma luminosa. Ma la vera svolta riguarda le motorizzazioni: TRoc è disponibile con una gamma di motori benzina mild hybrid 1.5 eTSI di nuova generazione, nelle versioni da 85 kW (116 Cv) e 110 kW (150 Cv), entrambi abbinati al cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Il sistema mild hybrid a 48V include un alternatore-starter che supporta il motore nelle fasi di partenza e a basse velocità, recuperando energia in frenata e durante la marcia per inerzia. L’energia consente di ricaricare una batteria agli ioni di litio, contribuendo a ridurre consumi ed emissioni senza compromettere le prestazioni.

Nel corso del 2026 arriveranno ulteriori varianti, tra cui un 2.0 eTSI mild hybrid da 204 cavalli con trazione integrale 4Motion e nuovi sistemi full hybrid da 136 e 170 cavalli, pensati per migliorare l’efficienza soprattutto nell’uso urbano. A fine anno è previsto il debutto di una sportiva a 333 Cv, con trazione integrale e cambio DSG.

«I nostri clienti amano la T-Roc e sono convinto che la nuova generazione abbia tutto ciò che serve per continuare a scrivere questa storia di successo», ha detto Thomas Schäfer, ceo di Volkswagen. È una storia il cui primo capitolo risale al 2017; da allora, Volkswagen T-Roc ha superato 2 milioni di unità vendute nel mondo, di cui 1,3 milioni in Europa. In Italia, il Suv compatto è il modello Volkswagen più apprezzato con 27.188 di unità acquistate nel 2025. Ma il successo della casa di Wolfsburg ha un’altra icona, Golf GTI, che da 50 anni continua a scrivere la storia del marchio tedesco.

Per festeggiare il suo mezzo secolo (che cade proprio nel 2026) Volkswagen ha introdotto la versione speciale Golf GTI Edition 50, la più potente GTI mai realizzata in serie. Il modello è, infatti, equipaggiato con un motore turbo da 239 kW (325 cavalli) e 420 Nm di coppia, che consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e una velocità massima di 270 km/h. La versione celebrativa introduce anche soluzioni tecniche dedicate, tra cui assetto sportivo con sospensioni adattive DCC, cerchi in lega “Queenstown” 8 J x 19” Black con superficie diamantata e un pacchetto opzionale GTI Performance. Il risultato è una GTI da record, che sul circuito di Nürburgring Nordschleife ha ottenuto un tempo di 7’46”125.