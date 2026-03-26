Lexus RZ è meglio di un aereo, cloche per un super sterzo. L’impianto è by wire, cioè non ha alcun collegamento meccanico con le ruote

Un aggiornamento di metà carriera che porta con sé tantissime novità tecnologiche per la Lexus RZ, il Suv elettrico di segmento D della casa giapponese con forme da crossover. Pochi cambiamenti a livello estetico, ma debutta lo sterzo by wire presentato nel 2025: non c’è più il collegamento con le ruote anteriori, ma un sistema di sensori e attuatori che generano un feeling immediato e grande precisione nel movimento. Questa novità, abbinata al volante a forma di cloche e al cambio simulato, è di serie sulla versione top di gamma F-Sport da 408 Cv, che offre prestazioni brillanti e grande agilità di guida. La nuova RZ parte da un listino di 59.900 euro, mentre ne servono 75.900 per la F-Sport con steer-by-wire. Al primo sguardo non si notano cambiamenti per la Lexus RZ: la linea filante, con muso ribassato e la caratteristica forma a clessidra della mascherina, viene confermata. Le fiancate levigate vedono la linea di cintura salire verso il posteriore, formando una sorta di “pinna” all’altezza del montante C



La coda è aerodinamica, con un doppio spoiler sulla versione più sportiva che aumenta l’efficienza. Gli ingombri, con una lunghezza di 4.805 mm, restano totalmente invariati. Le novità principali si trovano infatti sottopelle: mandato in pensione il vecchio motore 450e da 313 Cv, la gamma prevede ora tre opzioni con batteria da 77 kWh. La base è la 350e a trazione anteriore da 224 Cv e ben 568 km di autonomia, mentre la 500e a quattro ruote motrici da 380 Cv percorre fino a 456 km. Infine, la più sportiva F-Sport da 408 Cv tocca i 450 km di autonomia. Su quest’ultima versione è di serie l’One Motion Grip, ovvero lo sterzo by wire che offre agilità impressionante, ma soprattutto nelle fasi di manovra e nella guida cittadina.

Gli interni della Lexus RZ rispecchiano perfettamente le caratteristiche tradizionali delle vetture del marchio giapponese: una sensazione di lusso discreto, ben rifinito ma sempre sobrio ed elegante. Sulla 550e F-Sport spicca prima di tutto il volante a cloche ispirato alla Formula 1, che ruota fino a un massimo di 180° ed è abbinato a due piccole palette che gestiscono la rigenerazione oppure, premendo un tasto apposito sul tunnel centrale, il cambio a otto rapporti simulato. Il piccolo cruscotto digitale offre tutte le informazioni necessarie, mentre l’infotainment da 14” è chiaro e rapido nel funzionamento.

Molto comode le sedute, che nella versione F-Sport sono avvolgenti, riscaldate e ventilate. Il bagagliaio ha una capacità di 522 litri. La gamma Lexus per l’Europa si arricchisce di un nuovo modello in arrivo nella seconda metà del 2026: la ES, berlina elegante e di lusso costruita sulla piattaforma GA-K e disponibile sia elettrica che con motore full hybrid, nel rispetto dell’approccio multitecnologico del gruppo Toyota. Filante e futuristica nelle forme, la ES si caratterizza per un frontale basso e un profilo che “nasconde” la coda. Offre ampio spazio interno grazie a un abitacolo arioso e tecnologico, rifinito con materiali pregiati.