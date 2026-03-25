Mercedes, la multi-energia si fa spazio. La CLA introduce la motorizzazione ibrida, mentre arriva il Suv GLC full electric

C’è un filo rosso che attraversa tutta la nuova stagione di Mercedes-Benz. Non è soltanto elettrico, non è soltanto ibrido, non è soltanto tradizione. È una strategia più sottile: offrire tutte le strade possibili senza perdere identità. La Stella continua a muoversi con la calma di chi sa di avere inventato l’automobile e non ha nessuna intenzione di inseguire le mode. Così oggi la gamma Mercedes racconta un equilibrio curioso tra tecnologia digitale, motori elettrificati e quel lusso ingegneristico che resta il marchio di fabbrica di Stoccarda. Il simbolo di questa filosofia è Mercedes GLC. Il Suv medio tedesco è ormai una sorta di laboratorio della strategia multienergetica. Nato come evoluzione del GLK e diventato negli anni uno dei modelli più importanti della gamma, ha appena tagliato in Italia il traguardo dei 100 mila clienti, confermandosi il Suv Mercedes più richiesto nel nostro mercato.

Non è difficile capire perché. GLC è esattamente il tipo di auto che il mercato europeo vuole oggi: dimensioni equilibrate, posizione di guida alta, tecnologia evoluta e una gamma di motori praticamente completa. Diesel, benzina, mild hybrid, plug-in e adesso anche la variante completamente elettrica. Una scelta che racconta bene la strategia Mercedes: non eliminare, ma aggiungere. Le versioni plug-in, anche diesel, sono tra le più efficienti della categoria e permettono di percorrere oltre 100 chilometri in modalità elettrica, trasformando il Suv in un silenzioso commuter quotidiano. Ma l’arrivo della versione 100% elettrica segna il passo successivo: GLC diventa davvero un modello universale, capace di parlare tutte le lingue della mobilità contemporanea.

Subito sotto nella gamma, un altro modello racconta il cambio di paradigma della casa tedesca: Mercedes CLA. La nuova generazione è già stata presentata nella sua versione elettrica, ma la vera novità è l’arrivo della motorizzazione ibrida a 48 volt. Una scelta che di fatto prende il posto del diesel nel segmento delle compatte premium. Il sistema è sofisticato ma molto concreto. Un nuovo quattro cilindri turbo da 1,5 litri lavora insieme a un motore elettrico integrato nella trasmissione a doppia frizione a otto rapporti. Il risultato è una vettura capace di muoversi in elettrico nelle fasi urbane, veleggiare fino a circa 100 km/h e recuperare energia in tutte le marce. Il dato più interessante è il consumo: attorno ai cinque litri per cento chilometri. In pratica Mercedes è riuscita a trasferire l’efficienza tipica del diesel dentro un motore benzina elettrificato. È una soluzione molto intelligente perché mantiene costi di gestione bassi e guida fluida, due elementi che nel mondo reale contano più di tanta ideologia sulla mobilità.

L’auto porta al debutto una nuova generazione di architettura digitale con il sistema operativo MB.OS e un MBUX sempre più evoluto, capace di dialogare con l’intelligenza artificiale e aggiornarsi via software proprio come uno smartphone. È la prova che Mercedes sta trasformando le sue auto in vere piattaforme tecnologiche su ruote. E poi c’è lei, la Classe S. Ogni volta che la grande berlina della Stella viene aggiornata non è mai una semplice operazione di maquillage. È un modo per ribadire chi detta le regole nel segmento del lusso automobilistico. Questa evoluzione è una delle più profonde mai realizzate: oltre la metà dei componenti è stata riprogettata o migliorata. Il design diventa ancora più scenografico con una griglia illuminata più grande, nuovi fari Digital Light con tecnologia micro-Led e perfino la possibilità di avere la stella sul cofano illuminata. Un dettaglio simbolico che trasforma ogni arrivo in una piccola entrata in scena. Così, tra un Suv bestseller che diventa multienergetico, una coupé compatta che reinventa l’ibrido e la grande ammiraglia che continua a indicare la strada, Mercedes conferma la sua filosofia più autentica. Non scegliere una sola direzione. Ma costruire il futuro dell’automobile tenendo aperte tutte le porte. Proprio come ha sempre fatto chi, più di un secolo fa, ha acceso per primo il motore della storia.