Opel, Astra torna a brillare. Mokka rilancia la griffe GSE, le tre lettere che identificano le alte prestazioni verranno estese ad altri modelli

La passione, in casa Opel, si identifica con una sigla: GSE. Che esalta in chiave sportiva modelli di appeal come Mokka e l'intramontabile Corsa. Il Suv compatto in versione GSE porta il piacere di guida a un livello di assoluto prestigio: con i suoi 281 cv imbarca la tecnologia dei rally ed è il modello di serie elettrico Opel più veloce prodotto finora. Una vettura da rally concepita anche per la strada, che completa la famiglia Mokka capace di offrire una versione specifica per ogni diversa esigenza. Mokka GSE ha una coppia di 345 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 5,9” e raggiunge una velocità massima di 200 km/h.

Dal mondo dei rally eredita tecnologie sofisticate come il differenziale a slittamento limitato multidisco Torsen, nonché un telaio con assali appositamente progettati e nuovi ammortizzatori idraulici. Opel ha già annunciato che amplierà la gamma di modelli GSE completamente elettrici con la nuova Corsa GSE in arrivo entro l'anno. «Parliamo di una bestseller – ha spiegato il Ceo Florian Huettl -. Piccola, agile ed estremamente pratica. Le tre lettere GSE rappresentano high-performance e dinamica top elettrica a batteria: la nuova Corsa GSE combina entrambi i mondi. È la versione completamente elettrica e top di gamma della nostra piccola auto e offrirà un piacere di guida straordinario».

Ma la novità dominante nel mondo Opel è naturalmente la Astra di nuova generazione, in primavera lanciata anche sul nostro mercato. Astra è un modello strategico per il brand tedesco di Stellantis, che ha prodotto (fin dalla prima Kadett del 1936) 25 milioni di compatte declinate in 12 generazioni. La nuova serie punta a differenziarsi dalle altre “sorelle di piattaforma” anche per l’elevato comfort e una interessante varietà di motorizzazioni. Prodotta a Rüsselsheim, l’Astra 2026 è infatti disponibile in versione full-electric, Hybrid, Plug-in Hybrid e anche con il collaudato Diesel da 130 cv. Come da tradizione, carrozzeria berlina a 5 porte (4,37 metri di lunghezza) o Sports Tourer (4,64 e un vano bagagli fino a 1.634 litri). Allestimenti Edition, GS e Ultimate. Proposte diverse e specifiche per ogni tipo di clientela.

La full-electric promette un’autonomia aumentata a 454 chilometri, ha una batteria da 58 kWh e offre per la prima volta il “Vehicle to Load”, la possibilità di ricaricare dispositivi esterni come e-bike. Le palette al volante consentono di selezionare il livello desiderato di recupero energia. Tra le altre opzioni elettrificate, la Hybrid sviluppa 145 cv e ha un cambio automatico a 6 marce; la Plug-in che abbina all'elettrico un motore termico 4 cilindri 1.7 a benzina sviluppa complessivamente 196 cv e 360 Nm, con cambio automatico doppia frizione a sette marce e 83 km di autonomia a emissioni zero.

La nuova Astra si rinnova puntando sulla seduzione della firma luminosa che la caratterizza: proiettori a matrice Intelli-Lux HD e il logo Opel Blitz per la prima volta illuminato. Un look che propone fasci a Led al posto delle classiche cromature, con strisce luminose che corrono orizzontalmente verso i fari adattativi e antiabbagliamento, di serie a partire dalla versione GS. All’interno, materiali tutti riciclabili e vegani, infotainment più moderno e intuitivo e sedili appositamente sviluppati, dall'ergonomia certificata.