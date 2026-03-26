Renault, nomi tradizionali: auto efficienti e innovative. Torna la Twingo, ma solo zero emission e la Clio sorprende

Chissà se in Renault hanno tratto ispirazione da Confucio al momento di stilare la propria gamma di veicoli. Come affermava il filosofo cinese: «Studia il passato se vuoi prevedere il futuro», così gli uomini della Casa francese hanno attinto dalla storia del marchio per proporre le ultime vetture uscite dagli stabilimenti della Losanga. Apripista è stata la Renault 5 E-Tech Electric, capace di superare il traguardo delle 100.000 unità prodotte oltre a ricevere il premio di Auto dell’anno 2025. Poi è toccato alla reinterpretazione, sempre in chiave elettrica, della Renault 4 e ora è il turno della Twingo.

A differenza delle altre due sorelle, la Twingo ha una storia più recente ma ugualmente di successo, basti pensare che dai primi anni ’90 fino ad oggi è stata quasi sempre presente a listino. L’ultima reincarnazione a elettroni però trae ispirazione proprio dalla prima generazione. Osservandola, con la sue forme morbide e giocose, non si può che provare un senso di deja vu. Lunga 3,79 metri, la Twingo ripropone i fari tondeggianti del modello uscito dalla matita di Patrick Le Quément nel 1992, così come le proporzioni e persino le tre bocchette sul cofano.

La forma a bolla rende l’abitacolo decisamente più spazioso. Anche al suo interno i richiami al passato sono molteplici come la plancia sospesa, dotata ora di un display touch da 10,1” per l’infotainment e un quadro strumenti da 7”, e diversi elementi in tinta con la carrozzeria. Realizzata sulla piattaforma AmpR Small, la Twingo è equipaggiata con un motore elettrico da 82 cv e una batteria da 27,5 kWh che consente fino a 263 km di autonomia. Già ordinabile, la nuova Twingo è offerta a partire da 19.500 euro. Altro nome decisamente evocativo per Renault è sicuramente Clio. Arrivata alla sesta generazione, la compatta della Losanga è la vettura più venduta nella storia del marchio francese. Da sempre tra le auto più amate dagli italiani, non fa eccezione l’ultima nata che, lanciata sul nostro mercato poco più di tre mesi fa, ha già superato i 10.000 ordini.



Il merito è sicuramente da ricercare nel design più sportivo e nelle sue linee quasi da coupé, visto il tetto spiovente. Le maggiori dimensioni, parliamo di 4,12 metri di lunghezza, rendono decisamente più spazioso l’abitacolo. Infatti la sensazione è di salire a bordo di una vettura di segmento superiore al B. Completamente ridisegnata, la plancia è ora dotata di due schermi da 10,1”, uno che funge da cruscotto e l’altro touch per l’infotainment dotato di sistema operativo basato su Google.

Le novità proseguono anche sulle motorizzazioni. Alla base troviamo il tre cilindri turbo benzina 1.2 TCe da 115 cv e cambio manuale. Arriverà poi anche la versione Eco-G bifuel benzina-GPL da 120 cv e dotata di cambio automatico e doppio serbatoio per consentire un’autonomia complessiva di oltre 1.450 km. Al vertice c’è la E-Tech Full Hybrid da 160 cv che abbina il quattro cilindri 1.8 a due motori elettrici associati a una batteria da 1,4 kWh. Il sistema, gestito dal cambio multimode, garantisce consumi fino a 3,9 litri per 100 km, oltre alla possibilità di circolare fino all’80% in modalità elettrica in città. Interessante anche il listino che parte da 18.900 euro.