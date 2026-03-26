Suzuki, una musica ecologica: l’Across cambia generazione. Presentata anche la “speciale” Swift Sakura

Al Festival di Sanremo Suzuki è stata anche quest’anno “auto ufficiale”, animando il palco outdoor del Suzuki Stage nella centrale Piazza Colombo. Il rapporto con la musica è ormai un must consolidato per il brand giapponese, come quello con il mondo dello sport e l’impegno a favore della sostenibilità ambientale. Suzuki è tra i marchi più attivi in Italia a presidio di queste numerose attività collaterali. Ma non si vive di sola immagine: anche sul fronte del prodotto la casa di Hamamatsu dimostra vivacità e continua a registrare successi, sebbene dai listini siano usciti un modello di volume come la Ignis e un’icona storica come la Jimny.



Il ruolo di star, nella gamma attuale tutta ibrida e riaggiornata sotto il profilo tecnologico, è rappresentato dalla nuova generazione della Swift la cui promozione è affidata negli spot televisivi a Carolina Kostner, icona di eleganza e stile nel pattinaggio. Inoltre Suzuki, in contemporanea con il Festival sanremese, ha presentato una inedita ed esclusiva serie speciale della sua compatta, battezzata Sakura. È una proposta pensata per valorizzarne l’identità, rivolta in particolare al pubblico femminile. Ispirata alla simbologia del fiore di ciliegio, emblema per eccellenza della cultura nipponica, la Swift Hybrid Sakura si presenta con una livrea BiColor. «La purezza del Bianco Artico Metallizzato – spiegano i designer giapponesi - incontra la delicatezza dell’Oro Rosa Metallizzato, conferendo a tetto e calotte specchi riflessi caldi e preziosi». Swift Hybrid Sakura è sviluppata sulla base della versione con il collaudato motore hybrid 3 cilindri 1.2 da 81 cv.



Altra importante novità è la Across plug-in Hybrid, nata dalla collaborazione industriale con Toyota e dotata di tecnologia PHEV ottimizzata e di avanzati sistemi di sicurezza. Lo stile robusto (come quello della gemella Rav4) è evidenziato dalle linee decise e dalla griglia frontale con profilo rialzato. L’abitacolo è spazioso e modulare. Il motore termico da 2,5 litri a 4 cilindri – abbinato a due propulsori elettrici per una potenza combinata di 305 cv - garantisce elevate prestazioni ed efficienza. Il sistema utilizza sia l’iniezione diretta sia quella indiretta, adattandosi alle diverse condizioni di guida. La batteria ad alta capacità aumenta l’autonomia sia in modalità elettrica (fino a circa 100 km) sia in modalità ibrida, mentre i semiconduttori in carburo di silicio riducono le perdite di energia, contribuendo all'efficienza complessiva. Il sistema di trazione integrale AllGrip E-Four della nuova Across offre prestazioni e sicurezza su strada e trazione ottimizzata per tutte le diverse condizioni. Tra gli Adas più avanzati, il sistema pre-collisione con sterzo attivo e il cruise control con radar dinamico.