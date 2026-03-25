Toyota sempre leader: C-HR+ super ecologica, la RAV4 volta pagina. Aygo X si fa full hybrid
Toyota sempre leader: C-HR+ super ecologica, la RAV4 volta pagina. Aygo X si fa full hybrid
Toyota investirà un miliardo di dollari negli impianti Usa per auto ibride ed elettriche
Oltre 10,5 milioni di unità nel 2025, primo costruttore al mondo, primo marchio straniero per vendite in Europa e in Italia. Sono i numeri della Toyota che continua a fare la schiacciasassi, senza fare troppo rumore e senza forzare i tempi. La parola d’ordine è infatti, come sempre, multi-path, ovvero più percorsi verso la decarbonizzazione aggiungendo dosi crescenti di elettrificazione. Motivo per cui anche l’Aygo X è diventata ibrida da poco ed è l’auto con motore termico dai consumi e dalle emissioni più basse sul mercato (3,7 l/100 m pari a 85 g/km di CO2), grazie all’arcinoto sistema con motore 3 cilindri 1.5 da 116 cv che ha debuttato sulla Yaris.
Un mix così convincente che è già partita a razzo e in Italia è la Toyota più venduta nei primi due mesi dell’anno, sopravanzando anche sua maestà la Yaris Cross che è pronta a rispondere con il restyling che a breve la rilancerà come capofila di una gamma che presto si arricchirà di altri pezzi pregiati. Quello più importante a livello globale è sicuramente la RAV4 di sesta generazione. Il primo vero suv della storia è il modello più venduto al mondo e si ripresenta con un’inedita architettura elettronica definita da software e una gamma tutta ibrida, con potenze da 183 cv a 304 cv, tra cui anche la plug-in capace di percorrere oltre 100 km in elettrico e di ricaricarsi anche in corrente continua a 50 kW. In più ci sarà anche un allestimento GR Sport.
Nel menu ci sono anche tre elettriche delle cui generalità sappiamo praticamente già tutto: una è la bZ4X, profondamente rivista per essere più efficiente, essere più veloce nel ricaricarsi anche con i climi più rigidi, un’autonomia che arriva fino a sfiorare i 570 km e infine prestazioni di rilievo tanto che la versione bimotore da 252 kW chiude lo 0-100 km/h in 5,1 s. Stessi motori e stesse prestazioni anche per C-HR+ che arriva addirittura a superare i 600 km con dimensioni più compatte (4,52 metri) e uno stile più sportivo. La terza è anche lei basata sulla piattaforma e-TNGA ed è la bZ4X Touring, una station wagon a ruote alte lunga 4,83 metri.
I suoi punti forti sono uno stile intrigante, un bagagliaio da 600 litri e la possibilità di avere due varianti: una a trazione anteriore da 165 kW e l’altra bimotore a trazione integrale da ben 280 kW per prestazioni di livello e un’autonomia fino a 560 km. Ma c’è anche un’altra elettrica che non ti aspetti ed è il nuovo Hilux che, accanto allo scontato diesel 2.8 mild-hybrid a 48 Volt da 204 cv, presenta anche un’inedita versione ad emissioni zero da 144 kW con una batteria da 59,2 kWh di capacità e un’autonomia di poco più di 250 km, più che sufficiente per i luoghi di lavoro dove prenderà servizio. Nel 2028 è prevista una versione fuel cell a idrogeno destinata a compiere distanze maggiori.