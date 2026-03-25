Toyota sempre leader: C-HR+ super ecologica, la RAV4 volta pagina. Aygo X si fa full hybrid

Oltre 10,5 milioni di unità nel 2025, primo costruttore al mondo, primo marchio straniero per vendite in Europa e in Italia. Sono i numeri della Toyota che continua a fare la schiacciasassi, senza fare troppo rumore e senza forzare i tempi. La parola d’ordine è infatti, come sempre, multi-path, ovvero più percorsi verso la decarbonizzazione aggiungendo dosi crescenti di elettrificazione. Motivo per cui anche l’Aygo X è diventata ibrida da poco ed è l’auto con motore termico dai consumi e dalle emissioni più basse sul mercato (3,7 l/100 m pari a 85 g/km di CO2), grazie all’arcinoto sistema con motore 3 cilindri 1.5 da 116 cv che ha debuttato sulla Yaris.

Un mix così convincente che è già partita a razzo e in Italia è la Toyota più venduta nei primi due mesi dell’anno, sopravanzando anche sua maestà la Yaris Cross che è pronta a rispondere con il restyling che a breve la rilancerà come capofila di una gamma che presto si arricchirà di altri pezzi pregiati. Quello più importante a livello globale è sicuramente la RAV4 di sesta generazione. Il primo vero suv della storia è il modello più venduto al mondo e si ripresenta con un’inedita architettura elettronica definita da software e una gamma tutta ibrida, con potenze da 183 cv a 304 cv, tra cui anche la plug-in capace di percorrere oltre 100 km in elettrico e di ricaricarsi anche in corrente continua a 50 kW. In più ci sarà anche un allestimento GR Sport.

Nel menu ci sono anche tre elettriche delle cui generalità sappiamo praticamente già tutto: una è la bZ4X, profondamente rivista per essere più efficiente, essere più veloce nel ricaricarsi anche con i climi più rigidi, un’autonomia che arriva fino a sfiorare i 570 km e infine prestazioni di rilievo tanto che la versione bimotore da 252 kW chiude lo 0-100 km/h in 5,1 s. Stessi motori e stesse prestazioni anche per C-HR+ che arriva addirittura a superare i 600 km con dimensioni più compatte (4,52 metri) e uno stile più sportivo. La terza è anche lei basata sulla piattaforma e-TNGA ed è la bZ4X Touring, una station wagon a ruote alte lunga 4,83 metri.

I suoi punti forti sono uno stile intrigante, un bagagliaio da 600 litri e la possibilità di avere due varianti: una a trazione anteriore da 165 kW e l’altra bimotore a trazione integrale da ben 280 kW per prestazioni di livello e un’autonomia fino a 560 km. Ma c’è anche un’altra elettrica che non ti aspetti ed è il nuovo Hilux che, accanto allo scontato diesel 2.8 mild-hybrid a 48 Volt da 204 cv, presenta anche un’inedita versione ad emissioni zero da 144 kW con una batteria da 59,2 kWh di capacità e un’autonomia di poco più di 250 km, più che sufficiente per i luoghi di lavoro dove prenderà servizio. Nel 2028 è prevista una versione fuel cell a idrogeno destinata a compiere distanze maggiori.