8 delle Langhe ad Automotoretrò. Riflettori puntati sul Trofeo Dario Sebaste dedicato a moto storiche

ROMA – In occasione di Automotoretrò, in programma a Torino a Lingotto Fiere da giovedì 31 gennaio a domenica 3 febbraio, 8 delle Langhe – la granfondo esclusiva dedicata alle moto prodotte prima del 1980 – sarà presente al padiglione 2 con diverse moto d'epoca dal grande fascino e svelerà al pubblico la locandina ufficiale della manifestazione articolata in quattro tappe da circa 200 km in programma dal 29 agosto al 1 settembre. Per il suggestivo evento di fine estate, articolato su un percorso a forma di quadrifoglio che si dipana nel basso Piemonte tra le colline delle Langhe, si è registrato già un boom di iscrizioni. Sono dunque tanti gli appassionati che vorranno cimentarsi nel cosiddetto Trofeo Dario Sebaste, giunto alla sua quarta edizione.

Dal centro di Cherasco, in provincia di Cuneo, partiranno sessanta motociclette di altissimo valore storico guidate da altrettanti piloti determinati a vincere un trofeo dove la precisione è fondamentale. La lista delle motociclette che hanno preso parte alle scorse edizioni potrebbe dare vita a un museo viaggiante: dalle BMW boxer degli anni Cinquanta, alle Gilera Saturno del Dopoguerra, passando per le Honda CB Four che hanno cambiato la storia del motociclismo, senza dimenticare le Ducati, le MV Agusta e le Norton, ma soprattutto le Moto Guzzi. Il marchio di Mandello del Lario è quello più rappresentato all'8 delle Langhe, con le Lodola, i Falcone, gli Astore, le V7 Sport e Special e tanti altri modelli.

Sulla griglia di partenza, come anche nella prima edizione, era presente Gianfranco Bonera, vice campione del mondo 1974 nella Classe 500 con MV Agusta. Una concentrazione di mezzi e piloti da ricondurre all'origine dell'8 delle Langhe e del suo Trofeo che è dedicato a Dario Sebaste, imprenditore piemontese e fondatore dell'omonima azienda dolciaria, che è scomparso nel 2016 e che ha lasciato in eredità alla sua famiglia una delle più grandi collezioni private di Moto Guzzi del mondo.