Accessori protagonisti ad Eicma 2018: dai caschi alle giacche, l'estetica non è tutto

MILANO - L’abbigliamento per un motociclista è un aspetto fondamentale che raccoglie e condensa in se una grande quantità di funzioni tutte importantissime e da monitorare con attenzione. Dal casco alle calzature passando per il vestiario ogni elemento ha una sua specifica funzionalità e deve garantire elementi come, la vestibilità, il comfort (perché al diminuire del comfort diminuisce anche la concentrazione del guidatore). Un buon casco ad esempio deve proteggere in caso di urto, deve evitare di appannarsi e mostrarsi impermeabile in caso di pioggia.



Stesso discorso per le giacche da moto che oltre a offrire protezione dagli urti devono garantire traspirabilità, resistenza all’abrasione, vestibilità, leggerezza e resistenza all’acqua. Insomma l’abbigliamento da moto deve garantire solo elementi estetici e ben adattarsi ai colori e alla tipologia del mezzo. Per questo la proposta delle aziende di settore continua a crescere e i prodotti continuano a migliorare sia nella sicurezza che nella funzionalità.

A Eicma così a fianco alle nuove moto troviamo nuovi caschi come i nuovi modelli di Momo che propone un innovativo sistema di fissaggio della visiera privo di calotta esterna che offre numerosi vantaggi con il suo modello Aero e ospita al suo interno una ventola di areazione.

Novità in chiave sport touring anche da X-lite che propone il nuovo X903 con visiera ad ancoraggio magnetico o il Nolan N70-2 dotato di mentoniera estraibile. Per ciò che riguarda l’abbigliamento non potevano mancare Alpinestars e Spidi che offrono una gamma di prodotti migliorati e sempre più tecnici e flessibili alle varie necessità, dalle tute da pista fino alle giacche da scooter. Alpinestars in particolare ha proposto nuovi stivali da pista replica dei piloti Stoner e Doohan insieme a nuove giacche guanti.

Molto attiva anche Spidi con giacche in tessuto H2O e completi leggeri con grande isolamento termico. Acerbis invece si dedica principalmente all’abbigliamento da fuoristrada offrendo oltre al vestiario anche caschi e stivali. Specializzato nelle calzature è invece il marchio TCX che propone i nuovi stivali sia da pista che da fuoristrada affiancati da una nuova collezione di scarpe per uso urbano, eleganti e alla moda seppur molto protettive in caso di urti.