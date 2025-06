Aprilia All Stars, la quinta edizione batte ogni record: oltre 20mila appassionati alla festa a Misano

Cinque edizioni consecutive e un successo che ogni anno cresce sempre di più, all'insegna della passione per le due ruote. Aprilia All Stars 2025 al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico si chiude registrando oltre ventimila persone giunte da tutta Europa in Romagna per la grande festa dei motori. Battuti tutti i record delle edizioni precedenti, con gli appassionati di motociclismo e motorsport che hanno festosamente invaso il Misano World Circuit per celebrare Aprilia e la sua storia di marchio europeo più vincente nel Motomondiale, con 299 vittorie. L'ultima delle quali arrivata solo una settimana fa, grazie a Marco Bezzecchi, trionfatore nel GP di Silverstone, e grande protagonista della giornata di festa a Misano. Marco è stato celebrato proprio nella sua Romagna e altrettanti applausi hanno ricevuto le star MotoGP di Aprilia, Lorenzo Savadori e Raul Fernandez e, primo tra tutti, il campione del mondo Jorge Martin. Lo spagnolo, in recupero dopo l'incidente nel GP del Qatar ha incontrato tifosi e appassionati e ha sorpreso tutti percorrendo inaspettatamente i suoi primi giri di pista dopo l'incidente, prima con una Aprilia RS 660 Factory e poi in sella alla regina Aprilia RSV4.

Il circuito di Misano ha vissuto una giornata intensa e ricca di emozioni, con il paddock sempre animato dal palco di radio DeeJay che ha scandito i tempi della festa tra un evento e l'altro. Il momento più atteso in pista è stato sicuramente quello dedicato alla Race of Stars, la gara a coppie e con partenza in stile Le Mans, che ha visto battagliare in pista le Aprilia RS 660 Factory. Alla fine di undici divertentissimi giri, pieni di colpi di scena e dopo due cambi pilota, ha vinto la coppia formata da Bezzecchi e Corradini davanti a Kevin Calia e The A (il pilota misterioso di Aprilia). Sul podio anche Raul Fernandez in coppia con Emily Bondi, risultata alla fine la migliore delle tre ragazze al via. Le altre erano Maria Herrera, vicecampionessa mondiale, e Roberta Ponziani. La novità dell'Aprilia All Stars 2025 è stata la gara del Trofeo Moto Guzzi fast Endurance, inserita nel programma ufficiale. Ospite speciale è stato Loris Capirossi che, senza aver mai provato la moto, la Moto Guzzi V7 in versione Trofeo, ha corso da protagonista, siglando il giro veloce.

L'esibizione delle 125 e 250 2 tempi, dominatrici delle loro classi nel Motomondiale, ha visto scendere in pista anche Marco Bezzecchi in sella alla RS 250. Le Aprilia RS-GP, protagoniste nella classe regina del Motomondiale, hanno dato spettacolo tra i cordoli, insieme alla presentazione al pubblico del team e dei piloti MotoGP. Successo - e c'era da aspettarselo - per i test ride che hanno consentito ai visitatori di salire in sella e provare tutta la gamma stradale Aprilia, dalla novità assoluta Tuono 457 fino alle grandi RSV4 e Tuono V4, passando per le RS 457 e RS 660 Factory. Alla fine, un fan Aprilia più fortunato degli altri ha visto la sua passione premiata con una Tuono 457, la nuova naked sportiva di Aprilia che è andata a sorteggio tra tutti i partecipanti alla festa che si erano iscritti al concorso. A chiudere quest'edizione di successo la grande parata finale, con centinaia di Aprilia che sono scese in pista per celebrare il marchio delle due ruote.