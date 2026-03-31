Aprilia dedica la speciale X 250TH alla dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti

In occasione del Gran Premio degli Stati Uniti, Aprilia Racing ha presentato la nuova Aprilia X 250TH, una moto in edizione limitata sviluppata per celebrare i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, con una produzione complessiva di 30 esemplari. Il modello rappresenta il massimo livello tecnologico raggiunto dal reparto corse della casa veneta e introduce per la prima volta su una moto disponibile al pubblico un impianto frenante in carbon-carbon, soluzione finora riservata ai prototipi MotoGP. Il sistema, sviluppato da Brembo, utilizza dischi da 340 mm e componenti specifici che consentono una riduzione significativa delle masse e prestazioni costanti anche nelle condizioni più estreme.

Derivata dalla piattaforma RSV4, la X 250TH si distingue per un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria, grazie a una potenza di 240 CV e a un peso a secco di 165 kg. Il motore V4 da 1.099 cc adotta soluzioni tecniche di derivazione racing, tra cui scarico in titanio, aspirazione dedicata e componentistica interna evoluta. Particolare attenzione è stata dedicata all'aerodinamica, con soluzioni sviluppate direttamente dall'esperienza in MotoGP.

Il pacchetto comprende ali anteriori, appendici laterali e posteriori, oltre alle seat wings di ultima generazione, progettate per aumentare la stabilità in frenata e in curva. La carenatura in fibra di carbonio contribuisce a incrementare il carico aerodinamico sia in rettilineo sia in piega. La gestione elettronica è affidata alla centralina Apx, che permette una regolazione completa dei parametri dinamici, tra cui controllo di trazione, anti-impennamento e freno motore, con integrazione Gps per l'analisi dei dati.

La ciclistica prevede telaio in alluminio, sospensioni Öhlins di derivazione racing completamente regolabili e cerchi in magnesio forgiato, mentre la dotazione include componenti alleggeriti e lavorati dal pieno, a conferma dell'approccio orientato alle massime prestazioni. La X 250TH si presenta con una livrea 'Stars and Stripes' ispirata alla bandiera americana. Dei 30 esemplari previsti, 25 saranno destinati al mercato statunitense, mentre i restanti saranno distribuiti a livello globale. Il modello rientra nel programma Factory Works, che consente di portare su veicoli destinati a clienti selezionati le tecnologie sviluppate nelle competizioni.