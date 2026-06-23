​Aprilia e Moto Guzzi, con l'Italian Demo Ride Tour test ride gratuiti sulle strade alpine del Sestriere il 27 e 28 giugno

Continua il viaggio dell'Italian Demo Ride Tour, il programma di test ride gratuiti organizzato da Aprilia e Moto Guzzi che porta in tutta Italia le novità 2026 dei due marchi del Gruppo Piaggio, mettendole a disposizione degli appassionati direttamente nei luoghi simbolo del motociclismo. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 27 e domenica 28 giugno al Sestriere, in occasione della HAT Adventourfest, manifestazione ormai diventata un punto di riferimento per gli amanti del turismo avventuroso su due ruote.

Per due giorni i motociclisti avranno la possibilità di provare gratuitamente le gamme Aprilia e Moto Guzzi lungo le strade alpine che circondano il comune piemontese, situato a oltre 2.000 metri di altitudine. Cuore della manifestazione sarà l'HAT Village allestito in Piazzale Kandahar, dove saranno presenti gli spazi dedicati ai due marchi italiani. Qui sarà possibile prenotare i test ride su strada, accompagnati da rider esperti. L'accesso al villaggio sarà libero e le prove si svolgeranno dalle 9 alle 19 in entrambe le giornate.

Aprilia porterà al Sestriere le sportive e naked di media cilindrata RS 457 e Tuono 457, modelli pensati anche per i possessori di patente A2, oltre alla RS 660. Spazio anche alla famiglia adventure con la Tuareg, disponibile pure nella versione Rally, e alla Tuono V4 Factory, la hypernaked di riferimento della casa di Noale. Moto Guzzi, invece, punterà sulla Stelvio, dedicata ai grandi viaggi, sulla V7 Sport, evoluzione più dinamica e tecnologica della bestseller V7, e sulla gamma V85, disponibile nelle configurazioni V85 Strada e V85 TT.