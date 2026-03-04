Aprilia e Moto Guzzi, il Demo Ride Tour 2026 parte da Roma. Appuntamento a Motodays con le prove su strada dei nuovi modelli

Parte da Roma l'Italian Demo Ride Tour 2026 di Aprilia e Moto Guzzi, l'iniziativa che consente agli appassionati di provare gratuitamente su strada i modelli della gamma 2026 dei due marchi italiani. Il primo appuntamento è in programma alla fiera Motodays, in calendario dal 6 all'8 marzo. Nel corso del weekend romano, i visitatori potranno prenotare il proprio test ride presso gli spazi dedicati ai due marchi e salire in sella alle novità accompagnati da rider esperti, su percorsi stradali predisposti dall'organizzazione.

L'evento segna l'avvio di una serie di tappe che toccheranno diverse città italiane nel corso della stagione motociclistica. Per Aprilia, la flotta a disposizione include la naked Tuono 457, pensata anche per i possessori di patente A2, oltre ai modelli della famiglia 660, ovvero RS 660, Tuono 660 Factory e la adventure Tuareg 660, proposta anche in versione Rally. Completa l'offerta in prova la hypernaked Tuono V4 Factory, al vertice della gamma sportiva della Casa di Noale. Sul fronte Moto Guzzi, protagoniste saranno la tourer Stelvio, la best seller V7 nelle versioni Stone e Sport e la travel enduro V85, disponibile negli allestimenti V85 Strada e V85 TT.

Una proposta articolata che spazia dalle roadster classiche alle enduro stradali, fino alle moto dedicate al turismo a lungo raggio. Con l'avvicinarsi della stagione 2026, l'Italian Demo Ride Tour si propone come un'occasione diretta di contatto tra pubblico e prodotto, offrendo la possibilità di testare su strada le caratteristiche dinamiche e tecniche delle novità Aprilia e Moto Guzzi in un contesto dedicato agli appassionati delle due ruote.