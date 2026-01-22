Aprilia e Moto Guzzi protagoniste al Motor Bike Expo 2026 tra novità in gamma e modelli aggiornati

Il Motor Bike Expo di Verona (23-25 gennaio) apre la stagione motociclistica 2026 con Aprilia e Moto Guzzi tra i marchi protagonisti, con le novità di gamma e i modelli aggiornati per il nuovo anno. I due marchi del Gruppo Piaggio portano in fiera anteprime, nuove livree e programmi dedicati agli appassionati. Per Aprilia debutta il nuovo SR GT 400, scooter GT di media cilindrata pensato per un utilizzo versatile tra città e percorsi extraurbani. Spinto da un monocilindrico da 36 CV e con un peso di 186 kg, offre una dotazione elettronica completa con strumentazione TFT, keyless, traction control e ABS regolabili.

In mostra anche la gamma 2026, dalle RS 457 e Tuono 457 dedicate ai giovani, fino alle versioni Factory con nuove grafiche ispirate alla ricerca aerodinamica, oltre alla Tuareg Rally derivata dalla moto vincitrice dell'Africa Eco Race. Moto Guzzi presenta la gamma 2026 con nuovi colori e grafiche per V7, V85 e Stelvio, ispirati ai temi dello sport e del viaggio. Spicca il ritorno del Rosso Monza sulla V7 Sport, mentre la Stelvio rafforza la sua vocazione adventure con nuove livree e una dotazione tecnica avanzata, che include albero cardanico e sistemi elettronici di assistenza alla guida. Durante il salone vengono inoltre presentati i programmi Experience e i trofei in pista di Aprilia e Moto Guzzi per la stagione 2026.