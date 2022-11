Aprilia ELECTRICa, ad Eicma il futuro è divertente e sicuro. Progetto dedicato alla mobilità dei motociclisti più giovani

MILANO - La mobilità nel futuro dei motociclisti più giovani, nel progetto ELECTRICa che Aprilia porta in scena in questi giorni ad Eicma. Il progetto con la ‘spinà della casa di Noale è dedicato alle nuove generazioni che verranno, per garantire loro il divertimento nella guida della moto in qualsiasi ambiente e senza barriere. ELECTRICa è un progetto di nuova concezione basato sull’idea di una moto leggera e a emissioni zero, ma anche dalla guida divertente e appagante, per restituire la massima libertà e il piacere anche nell’utilizzo all’interno delle metropoli del futuro. Le conoscenze in ambito motociclistiche applicate al progetto sono quelle del Gruppo Piaggio (di cui Aprilia è parte), che lavora sulla propulsione elettrica dal 1975, avendo presentato una lunga serie di veicoli come ad esempio MP3 Hybrid, il primo scooter ibrido al mondo.

Sul fronte del design, anche sul progetto rispecchia alcuni dettami imprescindibili per lo stile Aprilia, soprattutto nel frontale dove spicca un’interpretazione del gruppo ottico a triplo proiettore, tipico di tutte le Aprilia. L’accessibilità della moto è garantita dalle dimensioni compatte e dall’altezza della sella da terra contenuta, così come dalla leggerezza e dalla presenza di entrambi i comandi dei freni sul manubrio, scelta che facilita la transizione dagli scooter. Il motore elettrico è posizionato nella zona centrale e si avvale di una trasmissione finale a catena. La presenza del sistema keyless, della strumentazione LCD e delle ruote foniche nei cerchi, introducono invece il tema della tecnologia rivolta alla praticità e quello degli aiuti elettronici attivi per un’esperienza di guida sicura.