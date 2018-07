Aprilia formula off road, le nuove Sx e Rx sono il sogno dei ragazzi

COLONIA - Piccole con il piglio da grande. Aprilia Sx e Rx, ovvero il massimo che si può ottenere trasferendo la tecnologia dai campi di gara alla strada. Queste sue nuove 125, infatti, sono le eredi della fortuna storia di Aprilia nelle competizioni off-road. Prestazioni importanti ma, soprattutto, un telaio pronto a sopportare grandi sforzi e sospensioni che non hanno nulla da invidiare a quelle che si fanno apprezzare sui campi di gara.

Le due moto sono perfettamente uguali, la differenza è nella gommatura. Con cerchi da 17 pollici Aprilia Sx mostra un look da supermotard dove tutto ricorda moto di maggiore cilindrata. Aprilia Rx, invece, si presenta con un grande cerchio da 21 pollici all’anteriore e da 18 pollici al posteriore. Le coperture tassellate la denotano subito come una moto che vuole percorsi impossibili per sprigionare tutta la sua dinamicità.

Piccole, agili e robuste. Caratteristiche che piacciono molto soprattutto ai ragazzi che si avvicinano al mondo delle due ruote per la prima volta. Una moda dilagante in Germania e, non a caso, per la presentazione di questi nuovi gioiellini di Aprilia, il gruppo Piaggio ha scelto percorsi misti intorno a Brün. E proprio su questi percorsi sia la Sx che la Rx hanno dimostrato quanto promettono: guida piacevole, divertimento, perfetto controllo del mezzo in ogni situazione. Il monocilindrico da 125 cc è un motore moderno, che rappresenta l’attuale stato dell’arte per le motorizzazioni a quattro tempi. Le notevoli prestazioni, infatti, non hanno posto limiti al contenimento delle emissioni. Il risultato è che Aprilia è riuscita a perfezionare ulteriormente la motorizzazione quattro tempi facendola rientrare nella severa normativa Euro 4 senza penalizzare, appunto, le prestazioni.

E poi la sicurezza. Aprilia introduce per prima in questo segmento di mercato il sistema Abs Bosch con anti roll-over che agisce sulla ruota anteriore, garantendo da un lato precisione e totale controllo nella frenata, dall’altro regola il sollevamento della ruota posteriore nelle frenate più decise. Anche il prezzo è uguale per entrambe: 4.020 euro.