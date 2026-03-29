​Aprilia, la famiglia delle sportive si allarga con la Rs 457 GP Replica. Grafiche e colori ispirati alle moto ufficiali di Bezzecchi e Martín

Aprilia amplia la gamma delle sportive dedicate ai giovani motociclisti con l'arrivo della nuova Rs 457 GP Replica, versione speciale della carenata di media cilindrata guidabile con patente A2 e già disponibile nelle concessionarie. La nuova variante si distingue per un allestimento più ricco e per una livrea esclusiva che richiama direttamente la Rs-Gp impegnata nel Motomondiale, con grafiche e colori ispirati alle moto ufficiali portate in pista da Marco Bezzecchi e Jorge Martín. Tra le novità principali spicca l'introduzione del cambio elettronico quick shift di serie, che consente di inserire e scalare le marce senza l'uso della frizione, migliorando l'efficacia nella guida sportiva.

A questo si aggiungono componenti dedicati come le pastiglie freno anteriori ad alto coefficiente di attrito, pensate per aumentare le prestazioni in frenata. L'allestimento GP Replica include inoltre dettagli estetici specifici, come la cover monoposto e le finiture nere per telaio, forcellone e piastra di sterzo, che rafforzano il carattere racing del modello. Il motore bicilindrico da 35 kW rappresenta il massimo consentito per la patente A2, abbinato a un peso contenuto che garantisce un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria.