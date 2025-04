Nuova Tuono 457, l'essenza della naked sportiva secondo Aprilia

Aprilia presenta la Tuono 457, una naked compatta che interpreta alla perfezione il carattere sportivo della Casa di Noale. Il design, aggressivo e filante, è stato sviluppato per trasmettere dinamismo e modernità, restando fedele alla tradizione racing del Marchio.

Il frontale colpisce per la firma luminosa full LED, con tre elementi distintivi che danno personalità e identità alla moto. Il serbatoio, scolpito per ottimizzare l’ergonomia, si unisce armoniosamente al manubrio largo e rialzato, creando una postura di guida reattiva ma confortevole. Il retrotreno minimalista e affilato ospita un fanale LED integrato e completa il look sportivo.

Un dettaglio tecnico rilevante è il telaio in alluminio, una rarità nella categoria, che migliora rigidità e contenimento del peso. Il motore, lasciato a vista, diventa parte integrante della struttura e ne esalta l’estetica. Lo scarico basso contribuisce all’equilibrio visivo e al baricentro contenuto. È disponibile anche una configurazione monoposto per chi desidera un look ancora più racing. Motore bicilindrico brillante e pronto per la patente A2

Il cuore pulsante della Tuono 457 è un bicilindrico parallelo da 457 cc, progettato per offrire prestazioni accessibili ma appaganti. Eroga 47,6 CV, il limite massimo per la categoria A2, e garantisce una coppia fluida già ai bassi regimi. Grazie alla rapportatura rivista rispetto alla sorella carenata RS, la Tuono punta su una risposta pronta nell’utilizzo quotidiano e urbano.

Il peso contenuto in soli 159 kg a secco assicura un’ottima maneggevolezza, mentre la distribuzione dei pesi contribuisce a rendere la guida intuitiva sia per i neofiti che per i motociclisti più esperti.

Uno degli elementi di forza della Tuono 457 è l'architettura ciclistica. Il telaio a doppia trave in alluminio sfrutta il motore come elemento portante, riducendo il peso senza compromettere la rigidità torsionale. Le sospensioni, pensate per garantire versatilità e sportività, prevedono una forcella anteriore da 41 mm e un ammortizzatore posteriore, entrambi regolabili nel precarico.

Il forcellone in acciaio assicura robustezza, mentre l’impianto frenante con pinze radiali e dischi generosi garantisce decelerazioni pronte e modulabili. Non manca l’ABS a doppio canale firmato Bosch, configurabile per un utilizzo sportivo.

Aprilia ha dotato la Tuono 457 di un pacchetto elettronico degno di moto di cilindrata superiore. Tre modalità di guida regolano potenza, risposta dell’acceleratore e livello del controllo di trazione (ATC), che può essere modificato anche durante la marcia tramite i comandi retroilluminati al manubrio.

La gestione elettronica include:

ECO: per una guida dolce e parsimoniosa, ideale in città

SPORT: per chi cerca prestazioni e risposta immediata del comando del gas

RAIN: per viaggiare in sicurezza anche in condizioni di asfalto bagnato

L’ABS resta attivo su entrambe le ruote ma può essere escluso al posteriore per una guida più coinvolgente. Disponibile come optional l’AQS (Aprilia Quick Shift), il cambio elettronico che consente cambiate e scalate senza usare la frizione.

A completare il quadro hi-tech c’è un display TFT a colori da 5” e la compatibilità con il sistema Aprilia MIA per la connettività smartphone, con accesso a dati di viaggio, tracciamento GPS e funzioni multimediali.

Su strada: divertente, intuitiva, sorprendente. La Tuono 457 si rivela una vera tuttofare con spirito sportivo. Facile da guidare, leggera tra le curve e capace di trasmettere confidenza sin da subito, trasmette sicurezza ai motociclisti alle prime armi, ma sa essere anche gratificante per chi è alla ricerca di prestazioni interessanti.

Il bicilindrico risponde sempre con prontezza, il cambio elettronico (optiona), migliora la fluidità della guida e la ciclistica offre un livello di controllo e stabilità sorprendente. Anche su asfalto bagnato, l’intervento dell’ABS è raro e mai invasivo.

Aprilia firma così una naked che interpreta perfettamente le esigenze del motociclista moderno: accessibile, tecnologica, divertente e costruita con la cura di un Marchio che ha fatto della performance la sua carta vincente.