Aprilia RSV4 X ex3ma è “andata a ruba” in soli 76 giorni. I 30 esemplari dell'edizione limitata già tutti venduti

E' andata esaurita in soli 76 giorni la versione ex3ma di Aprilia RSV4 X, presentata in occasione del Gran Premio di MotoGP dell'Emilia-Romagna lo scorso settembre. Tutti i 30 esemplari della moto in edizione limitata, con la livrea celebrativa Perla Nera in omaggio al primo titolo mondiale 250cc conquistato da Max Biaggi nel 1994, sono già stati tutti venduti. L'Aprilia RSV4 X ex3ma è la prima e unica moto al mondo destinata alla vendita al pubblico, dotata di aerodinamica con effetto suolo.

La tecnologia, estremamente sofisticata, è quella interamente sviluppata in Aprilia Racing, brevettata e, fino a ora, utilizzata solo sulla RS-GP 24 che compete nel Motomondiale. Con quest'ultimo sold out fatto registrare dalla più 'estrema' della casa di Noale, prosegue il successo della serie X come progetto iniziato nel 2019 con la RSV4 X e la Tuono X e poi continuato nel 2022 con la più evoluta RSV4 X Trenta. Tutti i modelli caratterizzati dalla 'X', in casa Aprilia sono accomunati dal massimo in termini di tecnologia e prestazioni raggiungibili su una moto in vendita al pubblico.