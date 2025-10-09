Aprilia Rsv4 X-Gp, 30 esemplari venduti in 14 giorni. È sold out il gioiello da 238 cv

I trenta esemplari di Aprilia Rsv4 X-Gp prodotti, sono stati venduti in soli quattordici giorni. Presentata in occasione del Gran Premio di Catalunya, la Rsv4 X-Gp è un'edizione limitata realizzata per celebrare i dieci anni dal debutto della Rs-Gp in MotoGp. Le richieste, arrivate da Europa, Emirati Arabi Uniti, Australia, Malesia e Stati Uniti, hanno superato rapidamente la disponibilità della moto che rappresenta la massima espressione della tecnologia Aprilia Racing. È la prima moto derivata di serie a introdurre soluzioni aerodinamiche come le leg e tail wings, direttamente ispirate al prototipo Rs-Gp del Motomondiale.

Tra le innovazioni figura anche il supporto sella strutturale in carbonio, oltre a un peso contenuto di 165 kg e una potenza massima di 238 CV, per un rapporto peso/potenza tra i più elevati mai ottenuti su una moto di questo tipo. Il progetto 'X' è nato nel 2019 con la prima Rsv4 X. «X si conferma per Aprilia Racing un brand esclusivo e di nicchia, con un potenziale enorme - ha dichiarato Massimo Rivola, Ceo di Aprilia Racing - ed è motivo di orgoglio vedere come, anche dal punto di vista strategico e di prodotto, siamo riusciti a creare un marchio iconico e un nuovo genere di moto assolutamente esclusive, pensate per gli appassionati della pista».