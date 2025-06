Aprilia show, piloti e appassionati in pista. Sul circuito di Misano l'All Stars 2025

MISANO ADRIATICO - Il Misano World Circuit ha accolto con entusiasmo una folla eccezionale per l’Aprilia All Stars 2025. Oltre 20.000 appassionati, molti dei quali giunti in moto da tutta Europa, hanno celebrato il Marchio di Noale. Una giornata intensa, densa di eventi in pista, esibizioni e momenti spettacolari per i tifosi delle due ruote.

A catalizzare l’attenzione è stato Marco Bezzecchi, fresco vincitore del Gran Premio di Silverstone. L’abbraccio del pubblico romagnolo è stato molto caloroso e ha accompagnato il pilota lungo l’intera giornata di festa. Con lui, Jorge Martin ha sorpreso tutti risalendo in moto un po’ a sorpresa dopo il brutto infortunio in Qatar. Lo spagnolo, accolto anche lui con entusiamo, ha girato prima su una RS 660 Factory, poi sulla potente RSV4. Accanto a Jorge, anche Lorenzo Savadori e Raul Fernandez, colonne del team Aprilia MotoGP. Un vero bagno di folla, tra selfie, autografi e passione condivisa nel paddock animato da Radio Dee Jay. Grande spettacolo con la Race of Stars, corsa su RS 660 Factory con partenza in stile Le Mans. Bezzecchi e Corradini hanno dominato gli undici giri, imponendosi su Calia-The A e Fernandez-Bondi. Le tre donne al via, Bondi, Herrera e Ponziani, hanno dato battaglia, con Bondi migliore tra loro. Debutto ufficiale per il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, gara combattuta sulle V7 GCorse.

Tra i protagonisti, un instancabile Loris Capirossi, autore del giro veloce senza prove precedenti. Emozioni anche dalle leggendarie 125 e 250 due tempi, che hanno riportato il pubblico agli anni d’oro. Le Aprilia RS-GP hanno dato spettacolo tra i cordoli, assieme alla presentazione del Team MotoGP. I test ride stradali hanno visto centinaia di fan in sella ai modelli di serie, tra cui la nuova Tuono 457. La naked sportiva è stata anche protagonista di un sorteggio, premiando un appassionato con un esemplare. A chiudere la giornata, la tradizionale parata in pista con centinaia di moto targate Aprilia. Una celebrazione collettiva che ha unito generazioni di motociclisti nel segno della velocità. Aprilia All Stars 2025 si conferma così come uno degli appuntamenti più sentiti della stagione. Un evento capace di fondere racing, spettacolo, identità di appartenenza e una comunità in costante crescita.