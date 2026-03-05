Aprilia SR GT 400, prenotazioni al via per il nuovo scooter crossover urbano

Parte il prebooking online del nuovo Aprilia Sr Gt 400, lo scooter crossover con cui Aprilia amplia la propria offerta nel segmento dei Gt di media cilindrata. Le prenotazioni sono aperte sul sito ufficiale del marchio e resteranno attive fino al 31 marzo. Il modello nasce con l'obiettivo di portare nel mondo degli scooter l'esperienza motociclistica della casa di Noale, con una configurazione pensata per l'utilizzo quotidiano ma anche per affrontare percorsi più vari, grazie a un'impostazione ciclistica orientata alla guida dinamica.

Aprilia Sr Gt 400 è infatti equipaggiato con un motore monocilindrico da 400 cc a quattro valvole raffreddato a liquido, capace di erogare 36 CV. Il peso in ordine di marcia è di 186 chilogrammi, un dato che contribuisce a posizionarlo tra i riferimenti della categoria per rapporto peso-potenza. Il nuovo scooter adotta una ciclistica progettata secondo la tradizione sportiva del marchio, affiancata da una dotazione tecnologica completa e da un'impostazione che punta a coniugare agilità e prestazioni nell'uso urbano e extraurbano. Aprilia Sr Gt 400 è proposto nelle colorazioni Rugged Black, Boulder Grey e Dusty Grey, oltre alla versione speciale Rally Replica. I prezzi partono da 6.750 euro.