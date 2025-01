Aprilia Tuareg Racing celebra dodici mesi di successi. Risultati positivi a due anni da avvio progetto “Back to Africa”

È stato un anno ricco di successi, quello vissuto da Aprilia Tuareg Rally che a due anni dalla sua presentazione con il progetto 'Back to Africa', nato per riportare Aprilia nelle grandi gare nel deserto, ha appena celebrato un altro trionfo all'Africa Eco Race. Negli ultimi dodici mesi sono arrivati solo successi per Cerutti e Aprilia: la conquista della classe G-1000 del Motorally, con la prima vittoria di una bicilindrica nella classifica assoluta nella tappa di Rapino, la vittoria nella classe M6 dell'Hellas Rally Raid e il trionfo alla Baja Aragón nella categoria pluricilindrica. Si è più aggiunta la difesa del titolo conquistato nella scorsa edizione dell'Africa Eco Race. Il rally africano è stato deciso solo all'ultima speciale, dopo quasi 6.000 km sulle piste africane, tra sabbia e dune. Da Monaco al Lago Rosa, Jacopo Cerutti e la sua Aprilia Tuareg Rally hanno conquistato l'edizione 2025. Campione in carica e favorito dei pronostici, Jacopo Cerutti si è trovato a fronteggiare avversari esperti.

La sua Aprilia Tuareg Rally, sviluppata in collaborazione con GCorse dei fratelli Guareschi, si è dimostrata ancora una volta una moto vincente, capace di affrontare e dominare le sfide più dure del deserto. La lotta per la prima posizione nella classifica generale è stata serrata fino all'ultima speciale e non priva di momenti critici, tra terreni insidiosi, difficoltà fisiche dovute a un virus gastrointestinale che l'ha costretto ad andare oltre i suoi limiti e imprevisti tecnici, come il problema alla mousse della gomma posteriore e lo strumento di navigazione non funzionante. Francesco Montanari, al suo secondo anno di partecipazione, ha mostrato una crescita. Ha conquistato quattro podi, inclusa la sua prima vittoria di tappa all'Africa Eco Race, confermandosi tra i protagonisti di quest'edizione. Marco Menichini, al debutto sulla Tuareg Rally, ha conquistato la vittoria nella classe Junior riservata agli Under 25, il terzo posto nella classe pluricilindrica e la sesta posizione nella classifica generale.