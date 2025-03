Aprilia Tuono 457, arriva la naked per giovani motociclisti. Divertimento e innovazione al centro della scena

Tuono 457 è l'ultima erede di una tradizione di moto sportive col manubrio alto della casa di Noale ed è l'unica in gamma a non avere il cupolino solidale al telaio. Al suo posto compare per la prima volta su una Tuono un essenziale gruppo ottico da vera naked. Nasce strizzando l'occhio alle giovani generazioni di motociclisti, la nuova Aprilia Tuono 457 che si presenta in scena con le caratteristiche di una vera naked, dedicata alla guida quotidiana e al divertimento nel tempo libero, tra alta tecnologia e prestazioni da 'grande'. Tutto il design di Tuono 457 è nuovo e nasce da un foglio bianco sul quale i designer Aprilia hanno immaginato tratti essenziali e superfici compatte, evolvendo il linguaggio stilistico di Aprilia. Il gruppo ottico anteriore full LED mantiene il caratteristico triplo faro tipico di tutte le Aprilia ma lo interpreta in modo innovativo, anche grazie alla presenza del piccolo spoiler inferiore, omaggio a quello della Tuono 1000 R bicilindrica. Il nuovo serbatoio ha un'ergonomia studiata appositamente per abbinarsi all'ampio manubrio, a vantaggio di una guida dinamica e divertente.

Inedito è anche il design dei fianchetti e del codino, in linea con lo stile essenziale di Tuono 457. Il gruppo ottico posteriore è anch'esso full LED. Il motore bicilindrico con funzione portante è volutamente lasciato scoperto, così come lo è il telaio in alluminio a doppio trave. Anche la scelta di posizionare l'impianto di scarico sotto il motore contribuisce alla pulizia delle linee alla vista, oltre a consentire maggiore libertà di posizionamento delle pedane del passeggero. La sella, dall'altezza da terra contenuta a 800 mm, è rastremata ai lati per favorire l'appoggio dei piedi a terra. Al passeggero è dedicata una seduta generosa, mentre il codino monoposto è disponibile come accessorio. Tuono 457 nasce attorno al moderno motore bicilindrico di 457 cc appena introdotto su RS 457. Il bicilindrico di Aprilia sfrutta le esperienze acquisite sul potente propulsore V4 di 1100 cc che equipaggia RSV4 e, in seguito, sull'unità bicilindrica di 659 cc che equipaggia la gamma 660.

I tecnici di Aprilia hanno lavorato sull'ottimizzazione degli ingombri, integrando totalmente nel motore il circuito di raffreddamento e il circuito di recupero del blow-by, eliminando così le tubature esterne. Aprilia Tuono 457 è proposta in due varianti grafiche. La livrea Piranha Red propone i colori tipici della storia di Aprilia, il nero e il rosso, che esaltano la sportività di Tuono 457. La seconda grafica si chiama Puma Gray e vanta colori più sobri, il grigio e il bianco, che donano a Tuono 457 una veste più urbana.