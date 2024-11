Aprilia Tuono 457 punta alla nuove generazioni. La naked di Noale è votata al divertimento in sicurezza

Nasce una nuova Aprilia Tuono pensata per le nuove generazioni di motociclisti alla ricerca del puro divertimento. La nuova Tuono 457 è concepita a Noale sfruttando tutto il sapere Aprilia nella progettazione e costruzione di una vera sportiva. La nuova arrivata si presenta ai nuovi riders come una vera naked, dedicata alla guida quotidiana e al divertimento nel tempo libero. La nuova Aprilia porta anche un nome da sempre sinonimo di alta tecnologia, massime prestazioni e assoluto divertimento in strada e in pista. Tuono 457 è l'ultima erede di una tradizione di moto sportive col manubrio alto ed è l'unica in gamma a non avere il cupolino solidale al telaio. Al suo posto compare per la prima volta su una Tuono un succinto ed essenziale gruppo ottico da vera naked. Tutto il design di Tuono 457 è nuovo e nasce da un foglio bianco sul quale i designer Aprilia hanno immaginato tratti essenziali e superfici compatte da vera naked, evolvendo il linguaggio stilistico che rende tutte le Aprilia riconoscibili.

Il gruppo ottico anteriore full LED mantiene il caratteristico triplo faro tipico di tutte le Aprilia ma lo interpreta in modo innovativo, anche grazie alla presenza del piccolo spoiler inferiore, omaggio a quello della Tuono 1000 R bicilindrica. Il motore bicilindrico con funzione portante è volutamente lasciato scoperto, enfatizzando la sua unicità in questa categoria, così come lo è il telaio in alluminio a doppio trave. Anche la scelta di posizionare l'impianto di scarico sotto il motore contribuisce alla pulizia delle linee alla vista, oltre a consentire maggiore libertà di posizionamento delle pedane del passeggero. Tuono 457 nasce attorno al moderno motore bicilindrico di 457 cc appena introdotto su RS 457.

Si tratta di un bicilindrico parallelo frontemarcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro, che raggiunge la potenza massima di 35 kW (47,6 CV) a 9.400 giri/minuto, il massimo possibile per una moto guidabile con patente A2, e una coppia di 43,5 Nm a 6.700 giri/minuto, l'82% della quale è già disponibile a 3.000 giri/minuto. Performance da record per un bicilindrico frontemarcia di questa cilindrata. Questo propulsore di ultima generazione, estremamente compatto e leggero, contribuisce inoltre ad ottenere un rapporto peso/potenza da record, obiettivo prioritario dei progettisti di Noale: il peso della moto è infatti pari a 159 kg a secco.