Aprilia Tuono V4X, esaurita in poche ore la prima serie. Per far fronte a richieste ne saranno prodotte altre 20

NOALE - Esauriti in poche ore i primi dieci esemplari della Limited Edition di Aprilia Tuono V4 X. La prima serie di dieci esemplari, annunciata alla fine di agosto, è stata prenotata nel giro di una manciata di ore rivelandosi ben lontana dal poter esaudire tutti gli appassionati che sognano di portarsi a casa il nuovo gioiello di Noale. Così Aprilia Racing, la Factory che ha sviluppato e realizza gli esemplari della Hypernaked più leggera e potente al mondo, metterà in produzione altri due lotti da dieci pezzi l'uno, per venire incontro almeno a una parte delle richieste di acquisto che stanno arrivando da tutto il mondo. Saranno dunque 30 i pezzi totali di questa Limited Edition.

Vista le peculiarità di Tuono V4 X, che è omologata per il solo uso in pista, è un risultato che testimonia il credito che il marchio italiano gode tra i motociclisti più esperti ed evoluti. Con 221 CV all'albero e il peso ridotto a 166 Kg grazie alle tecnologie racing e all'uso diffuso del carbonio, Tuono V4 X è una vera moto da corsa con il manubrio alto, sviluppata e assemblata a Noale da Aprilia Racing, la Factory dei 54 titoli iridati, sette dei quali conquistati nel campionato mondiale SBK proprio con il 4 cilindri a V stretta che, nella sua versione più evoluta, equipaggia Tuono V4 X. L'esperienza del Reparto Corse di Noale ha contribuito allo sviluppo di Aprilia Tuono V4 X anche perché per la prima volta su una moto del genere viene introdotta la generosa appendice aerodinamica frontale in carbonio chiaramente derivata da quella che equipaggia le Aprilia RS-GP impegnate in MotoGP per aumentare la stabilità alle alte velocità e nelle fasi critiche di staccata e apertura gas.

Il motore deriva dall'unità che equipaggia la RSV4 1100 Factory, portato alla potenza di 221 CV. L'impianto di scarico Akrapovic dispone di collettori in titanio e di terminale in carbonio, mentre il filtro dell'aria è un elemento Sprint Filter, la medesima unità utilizzata da Aprilia Racing in MotoGP. Aprilia Tuono V4 X, proposta al prezzo di 34900 euro, è già prenotabile esclusivamente online, dalle pagine web di Aprilia e i clienti avranno la possibilità di ritirare il proprio esemplare presso Aprilia Racing, con contestuale visita in esclusiva al reparto corse di Noale.