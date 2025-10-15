ART e Ducati: una partnership all’insegna dell’innovazione tecnologica per la guida su due ruote

ART Spa, azienda italiana leader nei sistemi elettronici per l’automotive, e Ducati Motor Holding, storico marchio noto per performance, design e innovazione, annunciano una nuova collaborazione strategica che punta a rivoluzionare l’esperienza di guida motociclistica.

L’accordo tra le due aziende unisce le competenze tecnologiche di ART nel settore dei sistemi d’infotainment e connettività a quelle di Ducati, che porta una profonda conoscenza del mercato delle due ruote ad alte prestazioni. Questo connubio segna un passo avanti nella digitalizzazione della guida, con l’obiettivo di sviluppare prodotti che rendano la guida più connessa, sicura e coinvolgente.

“Affiancare un’eccellenza come Ducati rappresenta un riconoscimento importante,” ha dichiarato Francesco Ortix, Amministratore Delegato di ART. “Portare la nostra tecnologia, ad oggi presente nelle luxury e super sport car, sulle moto Ducati è motivo di grande orgoglio. La collaborazione è un connubio perfetto di due eccellenze del Made in Italy, base di un percorso verso l’innovazione tecnologica.”

Dalla sua parte, Federico Sabbioni, Supply Chain Director di Ducati, ha sottolineato come “ART è un’azienda che incarna pienamente i nostri valori e la ricerca costante di innovazione. Insieme, stiamo sviluppando soluzioni che migliorano l’esperienza utente dei nostri clienti, spingendo le competenze tecnologiche oltre gli schemi tradizionali.”

ART Spa, fondata nei primi anni 2000 e con sede nella storica Villa del Pischiello a Passignano sul Trasimeno, è oggi leader nella fornitura di digital cockpit e sistemi di infotainment per vetture sportive di lusso. Oltre al settore automotive, l’azienda sta ampliando il proprio know-how anche nei mercati agricolo, dei trasporti e avionico. Con oltre 300 dipendenti tra Italia e Germania, ART è una delle punte di diamante del Made in Italy tecnologico.

Questa nuova sinergia con Ducati promette di concretizzare innovazioni che combinano prestazioni uniche, design emozionante e tecnologie avanzate, per offrire ai motociclisti un’esperienza di guida senza precedenti.