Aston Martin, la prima moto stradale sembra uscita da Blade Runner. La AMB 002 Roadster ha un bicilindrico a V di un litro

Dopo le moto “estreme” AMB 01 del 2020 e AMB 01 Pro del 2022, che potevano però essere guidate solo su piste private e autodromi, Aston Martin ha presentato la sua sua prima esclusiva due ruote omologata per la strada. È la AMB 002 - creata in collaborazione con Brough Superior la storica casa motociclistica britannica fondata nel 1919 da George Brough, nota nel mondo come la Rolls-Royce delle moto - e caratterizzata da un design avveniristico. Ribaldando un concetto da sempre radicato nel settore, cioè quello che una due ruote stradale è più sobria e 'concreta' rispetto alle varianti da competizione o per il solo impiego in pista, l'AMB 002 appare ancora più estrema dei due modelli che l'hanno preceduta.

L'estetica è scultorea e, almeno nelle prime immagini distribuite da Aston Martin, sembra essere uscita dalla creatività di HR Giger, il celebre pittore, scultore e designer svizzero 'padre' delle invenzioni del film Alien. Spiccano, oltre all'inconsueta forma, il gruppo ottico frontale di grande impatto e le appendici laterali simili a quelle delle supercar Aston Martin. Naturalmente la qualità della costruzione e delle finiture è impeccabile, in linea con la tradizione della Casa di Gaydon e del partner Brough Superior.

«Combinando l'audace estetica del design e l'innovazione ingegneristica pionieristica che caratterizzano Aston Martin e Brough Superior - ha commentato Marek Reichman, chief creative officer di Aston Martin - la nuova AMB 002 rappresenta la vivida espressione della nostra passione condivisa per macchine scultoree, viscerali e ambite» e alludendo probabilmente al fatto che sarà prodotta in soli 300 esemplari Reichman ha ribadito che AMB 002 «promette un'esperienza di possesso e di guida unica nel panorama motociclistico: una moto stradale irresistibile, ideale sia per gli appassionati di moto che per i collezionisti più esigenti».

Ogni esemplare, realizzato artigianalmente, è spinto da un motore bicilindrico a V di 1,083 litri quattro tempi e raffreddato a liquido che è stato sviluppato appositamente per il nuovo modello. La potenza erogata di 128 Cv non è forse 'brutale' come quella dei modelli 001 da pista (la Pro metteva a disposizione 225 Cv) ma rapportata con il peso di circa 190 kg dovrebbe offrire prestazioni stradali tali da soddisfare anche il motociclista stradale più esigente.