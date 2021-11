Bici e monopattini: cresce la mobilità dolce in città. Nel Pnrr 570 km di piste ciclabili urbane e 1.250km di turistiche

Il mercato dell’ auto, dopo la pesante frenata nel 2020, fa registrare, nel primo semestre del 2021, immatricolazioni aumentate del 51,9% per le autovetture, del 58,7% per i motocicli e del 53,5% per tutti i veicoli nel complesso. È quanto emerge dal report Aci-Istat che riscontra «un elemento di novità» nell’«aumento della mobilità dolce nelle città italiane, incoraggiato anche dalle misure presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevedono la realizzazione, nei prossimi anni, di 570 km di piste ciclabili urbane e di 1.250 km di piste ciclabili turistiche. I servizi di sharing per i monopattini sono ormai numerosi, 7 a Milano e 6 a Roma, con almeno 7.500 e 5.000 noleggi al giorno», si spiega.