Bmw C400X e GT, tante novità per gli scooter dell'elica. Aggiornamenti pensati per una maggiore stabilità e prestazioni

MILANO - Due nuove versioni per gli scooter 'premium' per BMW Motorrad che presenta i suoi C 400 X e C 400 GT. Le due versioni, la prima votata al traffico cittadino e la seconda al turismo, sono state aggiornate con alcune significative ottimizzazioni tecniche, nuovi colori e stili. Come in precedenza, il motore è il collaudato monocilindrico da 34 cv e una coppia di 35 Nm. La trasmissione della potenza avviene tramite un cambio CVT e una trasmissione ad elevata rigidità torsionale sul forcellone accoppiata ad un innovativo sistema di cuscinetti per il forcellone che minimizza le vibrazioni, garantendo quindi il massimo comfort. Il motore, omologato Euro 5, è stato dotato di una cosiddetta "manopola dell'acceleratore elettronica" (E-gas) e di una valvola a farfalla ad azionamento elettrico, nonché di un nuovo sistema di gestione del motore. Ulteriori ottimizzazioni sono una matrice e un rivestimento modificati del catalizzatore, un sensore di ossigeno a banda larga, modifiche alla testa del cilindro, un nuovo sensore sul coperchio del generatore, un cablaggio adattato e un regolatore del minimo modificato.

La risposta dell'acceleratore ancora è ancora più fluida e sensibile. Migliorata è anche la stabilità a regime minimo. Oltre all'E-gas e alla nuova gestione del motore, anche le molle ottimizzate per la frizione centrifuga contribuiscono ad aumentare la stabilità di funzionamento del motore. Nel corso della revisione tecnica, i nuovi C 400 X e C 400 GT hanno ricevuto anche un ASC (Automatic Stability Control) ottimizzato. Invece della precedente ricalibrazione manuale, per esempio quando si cambiano gli pneumatici, il nuovo sistema ha ora una calibrazione automatica del raggio della ruota. nuove anche le pinze dei freni anteriori nell'impianto frenante e la regolazione della corsa della leva dei freni anteriori e posteriori. I nuovi scooter di medie dimensioni di Bmw Motorrad si presentano ciascuno in tre diverse varianti di colore: Blackstorm metallizzato, Granite Grey metallizzato e Blackstorm/Racingblue.