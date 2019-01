BMW C 400 GT, ecco la versione Gran Turismo per viaggi in totale relax

MILANO – Dopo il successo ottenuto dal nuovo C 400 X, BMW Motorrad a Eicma 2018 ha tolto i veli al nuovo C 400 GT, versione Gran Turismo dello scooter medio pensato per la città, il tempo libero e le gite fuori porta. Garantisce maggior comfort, grazie ad una migliore protezione aerodinamica assicurata da un parabrezza più alto e a una sella con schienale incorporato. Il Keyless Ride è di serie e consente un funzionamento comodo dell'accensione, del bloccasterzo, del sedile, del tappo di rifornimento e dei vani portaoggetti. Il vano sottosella con tecnologia flexcase è ampio e pratico, mentre le pedane del passeggero sono più grandi e assicurano un migliore appoggio.

Non cambia invece il motore, il nuovo monocilindrico da 350 cc con trasmissione CVT capace di erogare una potenza di 34 cv e 35 Nm abbinato al Controllo Automatico della Stabilità che migliora la sicurezza in fase di accelerazione. Il telaio, come per il C 400 X, è di tipo tubolare in acciaio, mentre davanti troviamo una forcella telescopica e dietro due ammortizzatori con ampia escursione. Di serie troviamo, infine, la tecnologia a LED e ABS, mentre in opzione è possibile usufruire del sistema Connectivity con display TFT a colori da 6,5 pollici che consente al pilota di accedere a tutte le funzioni di intrattenimento e navigazione senza distrazioni. Il nuovo BMW C 400 GT sarà proposto nelle tinte Alpine White e Moonwalk Grey ad un prezzo ancora in via di definizione.