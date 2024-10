Bmw CE 02 e CE 04 sulle strade della Berlin Marathon. Scooter elettrici protagonisti della 50^ edizione

Se da tradizione l'apertura dalla Bmw Berlin Marathon è riservato ai pattinatori in linea, in occasione del cinquantesimo anniversario dell'evento, lo scorso fine settimana Bmw ha schierato, davanti agli atleti, anche una flotta di scooter CE 04 e CE 02 completamente elettrici. I due scooter con la spina sono stati sviluppati appositamente per il piacere di guida urbano e il Bmw CE 04 è prodotto proprio presso lo stabilimento del Bmw Group di Berlino, sede della produzione internazionale di motociclette della casa dell'Elica. Il giro della città guidato dalla flotta di scooter è terminando con l'attraversamento dell'iconica Porta di Brandeburgo.

Bmw CE 04, il più grande dei due scooter, è caratterizzato da un design avveniristico e da innovative soluzioni di connettività. Con una potenza massima di 31 kW (42 CV), una velocità massima di 120 km/h e un'autonomia di circa 130 chilometri, CE 04 è in grado di progredire rapidamente non solo in città ma anche su strade principali e tratti autostradali. Bmw CE 02, invece, è pensato appositamente per gli spostamenti urbani, concepito per essere particolarmente attraente per i giovani e per essere agile, pratico, robusto e ridotto all'essenziale in termini di design.

Con una potenza massima di 11 kW/15 PS, il nuovo CE 02 può essere utilizzato da persone di 16 anni e oltre. Nella versione da 4 kW / 5 CV limitata a 45 km/h, il nuovo CE 02 soddisfa anche i requisiti della classe di patente AM e può essere utilizzato in Germania, ad esempio, dai 15 anni e dai piloti che possiedono una patente automobilistica. Lo stabilimento di Berlino del Bmw Group vanta una lunga tradizione nella produzione di motocicli, visto che le moto Bmw sono prodotte a Berlino-Spandau dal 1969.