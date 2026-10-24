BMW F 450 R, arriva la nuova naked per neopatentati: 175 kg, 48 cv e frizione Easy Ride Clutch

A poche settimane da EICMA 2026, BMW svela la nuova F 450 R, una naked pensata per i neopatentati e non solo. Si tratta di un modello che abbina un bicilindrico da 420 cc, una ciclistica sportiva e una dotazione elettronica completa, con un design che richiama quello della più potente S 1000 R. Sono quattro le varianti previste, con differenze nella dotazione e nelle sospensioni. Ma andiamo con ordine.

Motore bicilindrico da 420 cc da 48 CV ed Easy Ride Clutch

Il cuore della BMW F 450 R è un bicilindrico parallelo da 420 cc, capace di erogare 48 CV a 8.750 giri/min e 43 Nm di coppia a 6.750 giri/min, valori che la rendono appunto adatta alla patente A2. Il cambio è a sei marce, ma è disponibile anche l'Easy Ride Clutch (ERC) che gestisce automaticamente il funzionamento della frizione in base al regime del motore, facilitando le partenze e le manovre a bassa velocità e rendendo più semplici anche gli arresti. In abbinamento allo Shift Assistant Pro, permette inoltre di salire e scendere di marcia senza azionare la leva della frizione. Sul fronte dei consumi, il dato dichiarato è di 3,8 litri per 100 km. Il serbatoio da 14 litri permette un'autonomia teorica superiore ai 350 km. Il propulsore rispetta la normativa Euro 5+ e gli intervalli di manutenzione sono fissati ogni 10.000 km.

Telaio in acciaio e sospensioni KYB

La ciclistica si basa su un telaio a traliccio in acciaio, con il motore che contribuisce alla rigidità strutturale. La forcella rovesciata KYB da 43 mm è abbinata a un ammortizzatore posteriore della stessa marca, regolabile nel precarico e nel ritorno; sulle versioni con sospensioni Sport è possibile intervenire anche sulle regolazioni idrauliche della forcella. Il forcellone è realizzato in alluminio cavo, mentre i cerchi in lega montano pneumatici tubeless da 110/70 R17 all'anteriore e 150/60 R17 al posteriore. L'impianto frenante prevede un disco anteriore flottante da 310 mm, abbinato a una pinza Brembo fissa monoblocco a quattro pistoncini, e un disco posteriore da 240 mm con pinza flottante a pistoncino singolo ByBre.

Elettronica e sistemi di sicurezza

Sul fronte dell'elettronica, la F 450 R offre tre modalità di guida: Rain, Road e Dynamic. La dotazione comprende ABS Pro, che gestisce la frenata anche in curva, controllo di trazione DTC e MSR, il sistema che interviene sulla coppia in rilascio per migliorare la stabilità della moto. Non manca il Dynamic Brake Control (DBC), che contribuisce a evitare accelerazioni involontarie durante la frenata. Le versioni M Sport aggiungono il pacchetto Riding Modes Pro, con la modalità Dynamic Pro configurabile e schermate dedicate alla guida sportiva, che possono mostrare informazioni come l'intervento del controllo di trazione, la forza frenante, l'angolo di piega e i tempi sul giro.

Ergonomia, display TFT e dotazione

La sella standard è a 790 mm da terra; ma per adattarsi a diverse esigenze sono disponibili anche selle da 775 e 810 mm. La strumentazione è affidata a un display TFT da 6,5 pollici, con connettività per smartphone e funzioni dedicate a navigazione e musica. L'equipaggiamento comprende illuminazione full LED, presa USB-C e manopole riscaldabili di serie.

Quattro versioni, dalla Base alla M Sport

La gamma si articola in quattro configurazioni. La Base, in Cosmic Black, rappresenta l'allestimento d'ingresso. La Exclusive, nella stessa colorazione, aggiunge lo Shift Assistant Pro e le sospensioni Sport. Le due versioni M Sport si distinguono per la livrea Snaefell White con grafiche M Motorsport, il telaio bianco e i dettagli dedicati sui cerchi. Entrambe includono Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro e sospensioni Sport. Per queste configurazioni è previsto anche l'Innovation Pack, che comprende l'Easy Ride Clutch.