Dotazione molto elevata per la nuova BMW F 850 GS Adventure, un pieno di tecnologia

CHIA - La nuova BMW F 850 GS Adventure porta in dote tutto il bagaglio tecnologico che contraddistingue la gamma moto del brand tedesco. Ovviamente i sistemi più evoluti vengono proposti come optional, ma possono impreziosire notevolmente ciascuna esemplare. Nello specifico, oltre ai vari accessori pensati per migliorare l’esperienza di guida – che vanno dalle varie altezze della sella fino alle luci a LED – spicca soprattutto il nuovo sistema di “infotainment” sempre più avanzato e simile a quelli delle auto.

La nuova BMW F 850 GS Adventure è dotata di serie di un quadro strumenti completamente riprogettato, costituito da un tachimetro analogico e da un display multifunzione. È possibile visualizzare informazioni chiare e tempestive per il pilota, che dovrà distogliere solo brevemente gli occhi dalla strada, grazie al nuovo optional denominato Connectivity, tramite il quale il quadro strumenti viene visualizzato sotto forma di display a colori TFT da 6,5”. Abbinato al Multicontroller BMW Motorrad a funzionamento integrato, offre al guidatore un accesso rapido alle funzioni del veicolo e a quelle di connettività. Si può parlare al telefono o ascoltare la musica facilmente mentre si guida, per intenderci. Se ad esempio il pilota collega il suo smartphone ad un casco dotato di BMW Motorrad Communication System tramite il display TFT, potrà accedere alla riproduzione della musica e alle funzioni del telefono. Tali funzioni possono essere semplicemente stabilendo una connessione Bluetooth con qualsiasi smartphone standard. Un’altra novità importante riguarda la funzione di chiamata d’emergenza “Intelligent Emergency Call”, disponibile per la primissima volta per le moto di media cilindrata come optional ex fabbrica. È un sistema di eCall studiato per portare assistenza sul luogo di un incidente con la massima tempestività.

In caso di situazioni d’emergenza la chiamata intelligente si attiva automaticamente o manualmente, inviando i dati della posizione della motocicletta e quindi le coordinate del luogo dell’incidente, mettendo in moto la catena dei soccorsi tramite il Call Centre BMW autorizzato. Ma non finisce qui. Perché l’app gratuita BMW Motorrad Connected App offre anche un pratico sistema di navigazione tramite frecce adatto all’uso quotidiano e utilizzabile direttamente per mezzo del display TFT: non sarà più necessario, dunque, installare sulla moto un navigatore esterno. La BMW Motorrad Connected App può essere scaricata gratuitamente da Google e dagli app store di Apple. Essa contiene varie funzioni aggiuntive, come la possibilità di registrare gli itinerari e la visualizzazione di informazioni e statistiche di viaggio. Da ora gli itinerari registrati possono essere condivisi anche con altri motociclisti attraverso la Community REVER.